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Mesajul postat de Vanessa Drăguș, după ce soțul său s-a transferat la FCSB: „Nu ne întoarcem oriunde”

Vanessa Drăguș, reacție emoționantă după revenirea familiei în România. Soția lui Denis Drăguș a postat un mesaj care îi va cuceri pe toți fanii FCSB-ului
Cristian Măciucă
05.09.2026 | 12:17
Mesajul postat de Vanessa Dragus dupa ce sotul sau sa transferat la FCSB Nu ne intoarcem oriunde
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Mesajul postat de Vanessa Drăguș, după ce soțul său s-a transferat la FCSB: „Nu ne întoarcem oriunde” FOTO: Fanatik
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Vanessa Drăguș, soția lui Denis Drăguș (27 de ani), a reacționat după ce atacantul a fost prezentat oficial de FCSB. Internaționalul român revine astfel în SuperLiga, după aventura de la Trabzonspor, iar mutarea pune capăt unei adevărate „telenovele” care s-a întins pe parcursul verii.

Soția lui Denis Drăguș, reacție genială după transferul la FCSB

Denis Drăguș este noul superstar de la FCSB. El va purta tricoul cu numărul 10 la gruparea roș-albastră, acolo unde va avea cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc, 1.000.000 de euro pe sezon, informații dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

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Denis Drăguș a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane cu FCSB, iar după prezentarea oficială le-a transmis câteva cuvinte suporterilor roș-albaștri. Transferul atacantului a fost primit cu entuziasm și de soția sa, Vanessa Drăguș. Aceasta s-a declarat extrem de bucuroasă de revenirea familiei în România și a avut cuvinte speciale pentru noua echipă a soțului său, pe care a numit-o „cea mai frumoasă echipă din România”:

„După șapte ani, ne întoarcem acasă și nu o facem oriunde, ci la cea mai frumoasă echipă din România. Se simte diferit să fim acasă de această dată”, a fost mesajul postat de Vanessa Drăguş, pe contul de Instagram.

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Denis Drăguș a revenit după 7 ani în România

Denis Drăguș revine în fotbalul românesc după o pauză de șapte ani. Atacantul a plecat în străinătate în 2019, când Viitorul Constanța îl transfera la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro. De atunci, internaționalul român a trecut pe la mai multe formații din afara țării, printre care Genoa, Gaziantep și Eyupspor.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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