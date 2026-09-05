Mesajul postat de Vanessa Drăguș, după ce soțul său s-a transferat la FCSB: „Nu ne întoarcem oriunde”

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Vanessa Drăguș, soția lui Denis Drăguș (27 de ani), a reacționat după ce atacantul a fost prezentat oficial de FCSB. Internaționalul român revine astfel în SuperLiga, după aventura de la Trabzonspor, iar mutarea pune capăt unei adevărate „telenovele” care s-a întins pe parcursul verii.

Soția lui Denis Drăguș, reacție genială după transferul la FCSB

Denis Drăguș este noul superstar de la FCSB. la gruparea roș-albastră, acolo 1.000.000 de euro pe sezon, informații dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

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Denis Drăguș a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane cu FCSB, iar după prezentarea oficială Transferul atacantului a fost primit cu entuziasm și de soția sa, Vanessa Drăguș. Aceasta s-a declarat extrem de bucuroasă de revenirea familiei în România și a avut cuvinte speciale pentru noua echipă a soțului său, pe care a numit-o „cea mai frumoasă echipă din România”:

„După șapte ani, ne întoarcem acasă și nu o facem oriunde, ci la cea mai frumoasă echipă din România. Se simte diferit să fim acasă de această dată”, a fost mesajul postat de Vanessa Drăguş, pe contul de Instagram.

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Denis Drăguș a revenit după 7 ani în România

Denis Drăguș revine în fotbalul românesc după o pauză de șapte ani. Atacantul a plecat în străinătate în 2019, când Viitorul Constanța îl transfera la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro. De atunci, internaționalul român a trecut pe la mai multe formații din afara țării, printre care Genoa, Gaziantep și Eyupspor.

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