Mesajul primarului care a venit de la 500 km depărtare să îl susțină pe Ilie Bolojan, la mitingul de la București, pentru românii supărați pe premier: „Îmi permit să am această părere”

Mesajul unui primar venit de la sute de kilometri distanță pentru a-și susține convingerile politice spune, uneori, mai mult decât orice declarație oficială. Într-un moment în care scena politică din România fierbe, iar tensiunile din coaliția de guvernare ating cote alarmante, un gest individual capătă o simbolistică aparte.

Primarul din Rădăuți a ajuns în Piața Victoriei pentru a-l susține pe premierul Ilie Bolojan. Perioadă de foc în politica românească

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, este primul susținător care a ajuns în București, de la aproape 500 de kilometri depărtare, la mitingul organizat în sprijinul președintelui PNL și premierului României din Piața Victoriei, luni, 20 aprilie 2026, în ziua referendumului decisiv pentru coaliție al PSD.

Edilul, care și-a luat concediu câteva zile, lăsându-l la cârma orașului pe viceprimarul Zecanu, spune că nu l-a obligat nimeni să ajungă la mitingul din fața clădirii guvernului și nu l-a telefonat pe premier pentru a-i spune că îl sprijină. Loghin ne-a spus că demersul său este unul pur personal, ca un susținător al reformelor lui Bolojan, dincolo de faptul că provine din partidul pe care acesta îl conduce, PNL.

„Eu nu am niciun fel de așteptare să vină sau nu cineva. Eu am venit singur pentru a-mi manifesta solidaritatea față de prim-ministru. Am susținut de la început tandemul Nicușor Dan-Bolojan și consider că doar așa România e pe drumul cel bun, cel al reformei. Apăr ce am susținut de la început”, a declarat edilul, în exclusivitate pentru FANATIK, prezent deja de dimineață cu un banner în Piața Victoriei.

PSD ține în șah guvernarea țării

Afirmația sa trasează clar linia pe care o urmează: consecvența. Într-o perioadă în care mulți politicieni își ajustează discursul în funcție de direcția vântului politic, Loghin insistă că nu face decât să își mențină poziția inițială, aceea de susținere pentru o anumită direcție de reformă, asociată atât cu Ilie Bolojan, cât și cu Nicușor Dan.

Gestul primarului vine într-un context extrem de tensionat. retragerea sprijinului politic pentru actualul Guvern. Surse din interiorul partidului vorbesc despre un ultimatum clar pentru premier, între 24 și 72 de ore pentru a demisiona.

În cazul unui refuz, scenariul este la fel de dur: , ceea ce ar declanșa o criză guvernamentală majoră. De altfel, premierul a transmis deja public că nu ia în calcul demisia, indiferent de presiunile politice.

„Nu am venit pentru că mi-a cerut premierul”

Pe acest fundal, mitingul anunțat pentru luni, 20 aprilie, în Piața Victoriei, la ora 18:00, capătă o importanță crucială. Nu este doar o adunare de susținere, ci un test real pentru legitimitatea populară a actualei guvernări. Un alt element care iese în evidență în discursul lui Bogdan Loghin este lipsa oricărei mobilizări organizate. FANATIK l-a întrebat pe politicianul venit de la Rădăuți special pentru a-l susține pe Ilie Bolojan dacă știe cumva că vor fi prezenți în Piață și alți lideri liberali sau primari de orașe sau comune de la el din zonă.

„Eu nu am idee dacă vor veni și alți primari, căci nu am sunat pe nimeni, nici măcar pe domnul prim-ministru. Nu am venit pentru că mi-a cerut premierul sau pentru că ar avea nevoie, pur și simplu asta am simțit eu. Este un drept constituțional la care am apelat că am făcut tot ce a stat în puterile mele ca să fiu de partea reformei”, ne-a spus primarul din Rădăuți.

Și, totuși, mulți români au avut de suferit din cauza măsurilor lui Bolojan. Ce le transmite primarul care îl susține pe premier

Declarația este una cu dublu sens. Pe de o parte, subliniază caracterul spontan al acțiunii. Pe de altă parte, transmite un mesaj indirect către colegii săi din administrația locală: implicarea nu trebuie să fie dictată de sus, ci asumată individual. Loghin se așteaptă la o concesie, la revenirea la guvernarea serioasă a țării, cu toate că PSD pare aproape 100% decis să îl lase pe Bolojan fără susținere politică.

FANATIK l-a pus pe primar și în fața unei realități mai puțin plăcute pentru susținătorii lui Bolojan. L-am rugat să ne spună dacă are ceva să îi reproșeze premierului, având în vedere că măsurile luate de guvern au afectat câteva categorii sociale, iar românii vulnerabili sunt extrem de supărați pe Bolojan.

„Îmi permit să am această părere”

Cu riscul de a-i deranja pe cei nemulțumiți, primarul a spus că premierul nu avea încotro, luând măsuri care nu aduc nimănui popularitate. „Eu încă sper la o concesie, să se întâmple ceva care să ne facă siguri că rămâne domnul Bolojan. El e garantul reformei. Dacă ar fi altcineva, se înghesuia de la început să preia mandatul. Aceste reforme au afectat populația, bineînțeles. Eu nu am ce să îi reproșez domnului prim-ministru. Ar trebui să reproșăm celor care ne-au dus în faliment. Am stat trei săptămâni și am așteptat formarea unui guvern, s-au împărțit ministere, funcții și acum toată lumea e supărată. Nu e nimic nou. Bun, așa nu e bine. Cum e bine atunci?

De ce nu vine nimeni cu alte soluții? Ceea ce se întâmplă acum este atac la siguranța națională, faptul că noi nu conștientizăm gravitatea situației. În loc să ne adunăm cu toții, să punem umărul să trecem peste această problemă, noi inventăm apa caldă acum. Asta e părerea mea. Sunt multe persoane afectate și chiar nu le interesează ce spun eu. Din punctul meu de vedere, știind cu ce se mănâncă o administrație, chiar îmi permit să am această părere”, a declarat primarul din Rădăuți, pentru FANATIK.

Primarul orașului Rădăuți spune că nu are niciun interes personal: „Mi-am făcut treaba dinainte să fie prim-ministru”

FANATIK l-a întrebat dacă primăria pe care o conduce va fi afectată în cazul debarcării lui Bolojan, dorind să știm dacă nu cumva primarul are un interes personal în a-l susține pe premier. Liberalul Loghin ne-a asigurat că nu a cerut un leu măcar de la guvern de când e Bolojan pe funcție și că el și-a făcut temele, nefiind nevoie să aplice măsuri dure în contextul reformei administrației locale.

„De când este domnul Bolojan prim-ministru, nu am făcut note de fundamentare, să cer bani. Eu mi-am făcut treaba încă dinainte să fie prim-ministru. Când a venit reforma administrativă, noi eram cu 64 de persoane sub limita cerută. Noi eram sub limită, la fel și la Poliția Locală. Am direcționat banii către dezvoltare, căci avem probleme cu termoficarea, asta e în multe orașe din România, dar chiar și așa nu am avut probleme majore cu furnizarea apei calde și a căldurii”, ne-a mai spus Loghin.