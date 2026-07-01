Mesajul primit de soția unui celebru fotbalist înainte de meciul dintre Anglia și RD Congo din Cupa Mondială. Ce s-a întâmplat

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Soția unui celebru fotbalist a scos la iveală mesajul ce i s-a arătat înainte de meciul dintre Anglia și RD Congo din Cupa Mondială. Meciul care se joacă în Atlanta, de la ora 19:00, este unul așteptat cu sufletul la gură de fanii din lumea întreagă.

Partida dintre Anglia și RD Congo din CM 2026, sub semnul unui mesaj subtil

Campionatul Mondial 2026 continuă cu noi partide importante. Marea favorită a evenimentului sportiv din vara aceasta, Anglia, întâlnește RD Congo. Fotbaliștii echipei naționale britanice au mari șanse să câștige după ce anterior au jucat cu Ghana, scor 0-0. Au fost și soții.

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Una dintre cele mai cunoscute este partenera lui Jordan Pickford. Superba Megan a stârnit entuziasmul fanilor de pretutindeni, dându-le un impuls puternic. Totul a plecat de la un simplu bilet format din câteva cuvinte pe care le-a găsit într-o prăjitură cu răvaș. Acesta poate fi interpretat ca o victorie a formației.

„O oportunitate de aur se întrezărește la orizont”, se arată în mesajul primit de vedeta în vârstă de 30 de ani. Blondina este încrezătoare în forțele portarului numărul unu al naționalei, precum și a colegilor acestuia. În plus, este convinsă că primul meci din faza eliminatorie va fi unul pe care nu-l vor uita multă vreme de acum înainte.

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Mai mult decât atât, soția portarului Jordan Pickford a făcut o aluzie la echipamentul pe care-l va purta fotbalistul. Megan Pickford a mai subliniat că „nuanța norocoasă” este chiar „galbenul Conchas”, conform publicației . Cu siguranță, Anglia va da totul în meciul împotriva Republicii Democrate Congo.

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Între timp, influencerița a trecut peste dezamăgirea de care s-a lovit atunci când . Vedeta a povestit ce a pățit pe social media, precizând că a fost nevoită să se îmbrace pe stadion într-o pereche de blugi împrumutați de la o prietenă. De asemenea, a purtat același top pe care l-a avut în avion.

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Au o relație sentimentală de 15 ani

Jordan Pickford și superba sa parteneră de viață, Megan Davison, trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de iubire. Se cunosc încă din copilărie și au o familie unită. Sunt părinții a trei copii: doi băieți și o fetiță. Portarul naționalei Angliei s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale chiar înainte de a izbucni pandemia de coronavirus.

Cei doi au fost nevoiți să amâne planurile pentru nuntă din cauza virusului care și-a făcut simțită prezența pentru prima oară la finalul lui 2019. Ulterior, au decis să facă pasul cel mare alături de câteva persoane dragi din viața lor. Doar 13 oameni au fost invitați. Ceremonia specială s-a desfășurat pe o insulă privată din Maldive.

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În ianuarie anul acesta blondina a anunțat că sărbătoresc 15 ani de când sunt un cuplu. Megan Pickford a transmis la acea vreme că este fericită că a întâlnit un bărbat alături de care se simte împlinită din toate punctele de vedere. Fotbalistul britanic nu-și ascunde la rândul său sentimentele, fiind afectuos chiar și pe stadion.