Mesajul primit de Ștefan Baiaram după ce a marcat în România – San Marino: ”Sunt mândră de tine”

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a primit o notă excelentă, după ce a marcat în meciul România – San Marino, scor 7-1. Jucătorul celor de la Universitatea Craiova a evoluat pentru a doua oară pentru echipa națională, iubita sa lăsându-i un mesaj neașteptat.

Ce mesaj a primit Ștefan Baiaram, după meciul România – San Marino 7-1

Partenera de viață a lui Ștefan Baiaram, Cristina Răduț, a făcut o postare surprinzătoare în spațiul virtual. După partida România – San Marino, încheiată cu scorul de 7-1, a primit numeroase aprecieri de la oameni.

ADVERTISEMENT

Frumoasa sportivă, supranumită „Prințesa războinică”, nu a fost mai prejos. Blondina nu a trecut cu vederea reușita jucătorului de la Universitatea Craiova, în meciul care s-a disputat la Ploiești, marți, 18 noiembrie 2025.

A ținut cont de evoluția acestuia, mai ales că a fost al doilea meci la naționala mare. Jucătorul din Oltenia a debutat în amicalul cu Moldova, din luna octombrie, iar acum iubita sa a transmis un mesaj foarte frumos.

ADVERTISEMENT

„Felicitări, inima mea! Sunt mândră de tine”, a notat Cristina Răduț, pe Insta Story, în dreptul unei imagini cu iubitul său, Ștefan Baiaram. Fotbalistul apare în echipamentul echipei naționale, cu zâmbetul pe buze.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, recunoscător pentru ceea ce trăiește

„Un sentiment de nedescris”, a scris jucătorul de la Universitatea Craiova, după ce . Postarea a fost distribuită pe , sportivul fiind recunoscător pentru ceea ce trăiește în cariera sa.

Cu siguranță, este fericit că a primit șansa de a intra pe terenul de fotbal pentru naționala țării noastre. Internauții sunt bucuroși că a reușit să dea totul, demonstrând că are un viitor promițător în fața ochilor săi.

ADVERTISEMENT

„Bravo, frate”, este comentariul pe care i l-a lăsat Lisav Eissat. „Felicitări”, „Vino la Alanyaspor” sau „Baiaram ești un jucător incredibil care va avea un viitor în campionate mari”, au scris alte persoane, pe social media.

Mai mult decât atât, aplicația a dezvăluit că . A fost notat cu 9.1, după meciul România – San Marino, care s-a terminat cu scorul de 7-1. Al doilea cel mai bun jucător de pe teren a fost tot de la Universitatea Craiova.

Concret, este vorba de Nicușor Bancu, care a primit 8.1. Următorul loc este ocupat de Daniel Bîrligea, cu 8.0, clasamentul fiind completat de Dennis Man – 7.6, Florin Tănase – 7.7, Vladimir Screciu – 6.8 și Vlad Dragomir – 6.3.