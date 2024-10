FCSB și Rapid , în etapa a 14-a din SuperLiga. Campioana României a avut ocaziile mai numeroase, în timp ce formația antrenată de Marius Șumudică a avut șansele mai mari de a înscrie. ce mesaj a primit de la patronul Dan Șucu, după meci.

Mesajul scurt pe care Dan Șucu i l-a transmis lui Șumudică după FCSB – Rapid 0-0

După victoria cu Farul, scor 5-0, Rapid a obținut un nou rezultat pozitiv și se află în revenire de formă. Giuleștenii au obținut un punct important pe Arena Națională, scor 0-0 cu FCSB. Dan Șucu a fost încântat de transformarea Rapidului.

ADVERTISEMENT

Șumudică a dezvăluit că omul de afaceri, acționar majoritar la Rapid, l-a felicitat după rezultatul și jocul înregistrate de alb-vișiniii contra FCSB chiar pe Arena Națională. Dan Șucu este convins că rezultatele vor începe să apară pentru Rapid.

„Nu am vorbit cu Dan Șucu, dar mi-a dat mesaj. Mi-a zis ‘felicitări, ai pregătit foarte bine meciul’. Începem să clădim, dar să știi că sunt lucruri care ne deranjează…”, a dezvăluit Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„I-a plăcut că echipa e din ce în ce mai solidă”

De asemenea, Horia Ivanovici a discutat cu Dan Șucu luni dimineață despre derby-ul FCSB – Rapid, 0-0. Acționarul majoritar din Giulești a remarcat faptul că echipa pe care o patronează devine din ce în ce mai stabilă de la meci la meci.

„Asta mi-a spus și mie, am vorbit cu dânsul de dimineață. I-a plăcut că echipa e din ce în ce mai solidă și se vede că și tu, și echipa munciți foarte bine. Echipa e de la meci la meci mai solidă”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Pentru Rapid urmează duelul cu FC Botoșani din prima etapă a Grupei A din Cupa României. Ulterior, giuleștenii o înfruntă pe teren propriu pe Hermannstadt. Sibienii, aflați într-o adevărată criză, ar putea fi victima perfectă pentru „Șumi”.

„FCSB e o echipă extrem de periculoasă la loviturile fixe”. Semnalul de alarmă tras de Marius Șumudică

În cadrul intervenției de la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a vorbit și despre atuurile FCSB-ului. Antrenorul în vârstă de 53 de ani este convins că echipa lui Elias Charalambous este redutabilă la fazele fixe.

ADVERTISEMENT

„Am jucat cu 2 mijlocași centrali și am pus 1 fundaș central să iasă în Olaru și să comprimăm spațiile. Pe Njie și Petrila i-am pus să joace în interior să lase mingea la Radunovic sau Crețu pentru că de acolo centrau cui? Cui să centreze dacă aveam 3 fundași centrali. Înalți. Au respins foarte bine cu capul.

La loviturile fixe, atenție, FCSB e o echipă extrem de periculoasă, oricâte cornere au avut am respins cu capul și am respins foarte bine. Așa am pregătit jocul să nu joace între linii. Și am reușit. Anihilat Olaru și am reușit”, a mai spus Marius Șumudică.

Mesajul primit de Marius Șumudică de la Dan Șucu, după FCSB - Rapid 0-0