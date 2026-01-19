Sport

Mesajul sfâșietor al lui Brahim Diaz la o zi după penalty-ul ratat în Maroc – Senegal

Jucătorul lui Real Madrid, Brahim Diaz, a oferit prima reacție după ce a ratat penalty-ul ce se putea dovedi decisiv în finala Cupei Africii, dintre Maroc și Senegal.
Mihai Alecu
19.01.2026 | 17:45
Mesajul sfasietor al lui Brahim Diaz la o zi dupa penaltyul ratat in Maroc Senegal
Ce a spus Brahim Diaz la o zi după ce a ratat penalty în meciul dintre Maroc și Senegal
Ultimul act din Cupa Africii a fost de poveste, cu un scenariu care părea că este scris la Hollywood de către cei mai buni specialiști în dramatism și întorsături de situație.

Jucătorul lui Real Madrid s-a făcut de râs în finala Cupei Africii, la meciul dintre Maroc și Senegal

Brahim Diaz a avut șansa să marcheze un gol ce în mare parte era decisiv, în prelungirile partidei, după un penalty controversat primit de Maroc. Fotbalistul de la Real Madrid și-a asumat responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri, însă ce a urmat a fost de-a dreptul dramatic.

Edouard Mendy, fostul portar de la Chelsea, actualmente la Al Ahli, a rămas pe centrul porții și a reținut fără emoții tentativa de „scăriță” a jucătorului marocan, care a încercat să-și umilească adversarii printr-o execuție fină, cum rar vezi în asemenea momente tensionate cum a fost cel din finala Cupei Africii.

Brahim Diaz, mesaj emoționant pentru marocani după finala Cupei Africii

Diaz a transmis un mesaj tuturor marocanilor la o zi după meciul care în cele din urmă a fost pierdut de echipa sa, 0-1, după prelungiri, și și-a prezentat scuzele pentru cele întâmplate.

„Inima mea doare. Am visat la acest titlu datorită iubirii tuturor pe care mi-ați oferit-o, al fiecărui mesaj, al fiecărui gest de susținere care m-au făcut să simt că nu sunt singur. Am luptat cu tot ce am avut, cu inima mai presus de toate. Ieri am eșuat și îmi asum întreaga responsabilitate și îmi cer sincer scuze.

Îmi va fi greu să-mi revin, deoarece această rană nu se vindecă ușor, dar voi încerca. Nu pentru mine, ci pentru toți cei care au crezut în mine și pentru toți cei care au suferit cu mine. Voi continua să merg înainte până în ziua în care voi putea să vă întorc toată această dragoste și să fiu o mândrie pentru poporul meu marocan”, a fost mesajul lui Brahim Diaz.

Brahim Diaz a fost cel mai bun marcator al Cupei Africii

Până la momentul fatidic din finală, Brahim Diaz avusese un turneu excelent, în care a arătat de ce este fotbalist la Real Madrid. Africanul a făcut diferența pentru țara sa și a punctat de nu mai puțin de 5 ori, reușind să câștige titlul de golgheter.

Cu toate acestea, marocanul o să rămână în memoria colectivă pentru ratarea penalty-ului din prelungiri, când dacă înscria putea să aducă țării sale un trofeu mult așteptat, pe care Maroc nu l-a mai câștigat până acum.

