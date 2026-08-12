Mesajul sfâșietor al lui Lionel Messi după moartea tatălui său: „Nu știu ce voi face fără tine”. Cristiano Ronaldo, gest uriaș!

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Lionel Messi trece prin momente extrem de dificile. Tatăl starului argentinian, Jorge Messi, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, după o lungă luptă cu boala. La câteva zile de la deces, fotbalistul lui Inter Miami a rupt tăcerea și a publicat un mesaj emoționant.

Cuvintele lui Lionel Messi după moartea tatălui său au făcut înconjurul lumii

Jorge Messi a fost una dintre cele mai importante persoane din viața și cariera campionului mondial. A fost cel care l-a dus pe Leo la Barcelona, iar ulterior i-a devenit reprezentant și s-a ocupat ani la rând de o parte importantă a afacerilor sale.

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Tatăl fotbalistului a murit la Rosario. Messi a stat departe de aparițiile publice imediat după tragedie și s-a întors în Argentina pentru a fi alături de familie.

Mesajul sfâșietor al lui Lionel Messi după dispariția tatălui său

La patru zile după pierderea tatălui său, starul lui Inter Miami a decis să vorbească pentru prima dată. Mesajul este unul sfâșietor. . Leo a dezvăluit că îi lipseau mesajele primite de la tatăl său după meciurile de la Campionatul Mondial.

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„Tată, încă nu-mi vine să cred că ai plecat. Nu pot să accept sau, mai bine spus, nu vreau să accept. Îmi este foarte greu să-mi imaginez că nu te voi mai vedea și că nu vom mai vorbi. Știu că sufereai și că, poate, așa a fost mai bine pentru tine, dar ai plecat mult prea devreme. Mai aveam atât de multe lucruri de trăit și de făcut împreună. Îmi spuneai mereu că trebuie să mai joc la încă un Campionat Mondial, dar starea ta s-a înrăutățit cu doar câteva zile înainte ca turneul să înceapă. Era primul Mondial la care nu aveai să fii prezent, însă mama îmi spunea că îți vei reveni și că vei fi suficient de bine pentru a putea călători. Eu îți spuneam că vom ajunge până în finală, ca să poți veni.

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După fiecare meci, așteptam și îmi lipsea mesajul tău. Atunci mi-am dat seama cât de gravă era, de fapt, situația. Chiar și așa, nu încetam să mă gândesc că trebuie să ajungem cât mai departe, pentru a-ți oferi timp să te refaci și să poți vedea măcar un meci. Am ajuns în finală, dar tu nu ai mai putut fi acolo. Voiam să o câștig ca să ți-o dedic și să-ți arăt încă un trofeu. N-am reușit. Picioarele nu m-au mai ținut. De data aceasta am încercat să-mi forțez limitele fizice, dar n-am putut. Nu am reușit să mă simt bine.

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❤️‍🩹🇦🇷 Leo Messi: “Dad, you kept asking me to play in one last World Cup… just days before it began was when your condition got worse”. “It was the first time you weren’t going to be there with me at tournament… but Mom kept telling me you were going to get better and that you’d… — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Când m-am întors, tu credeai că am pierdut finala la loviturile de departajare. N-am mai putut vorbi despre tot ceea ce se întâmplase. Nu ai apucat să te bucuri de nimic. Nu am devenit campioni, dar nici nu-ți imaginezi cât de mult ne-am bucurat de fiecare meci. Încă o dată ai avut dreptate: trebuia să fiu acolo și să joc. Îți povestesc toate acestea pentru că a fost singurul lucru despre care nu am mai apucat să vorbim. În rest, le știi deja pe toate. Vorbeam în fiecare zi și ne vedeam ori de câte ori îmi permiteau obligațiile.

Nu știu ce voi face fără tine și nici cum voi merge mai departe. Eu nu am făcut altceva decât să joc fotbal, iar acum am mari îndoieli că voi continua să o fac pentru mult timp. Ai fost lângă mine încă de la început și mai era atât de puțin până la final. De ce nu ai mai rezistat puțin, ca să încheiem împreună? Știu că fericirea ta era să-ți vezi familia bine, pe soția ta, pe copiii tăi și, mai ales, fără ca ceilalți să afle, să mă vezi pe mine jucând… Așa a fost încă de când eram copil. Mă duceai la toate antrenamentele imediat ce te întorceai de la serviciu. De multe ori mă ducea mama, pentru că tu erai la muncă. Bineînțeles, nu lipseai de la niciun meci. Cât de mult sufereai privindu-mă și cât de mult te bucurai, chiar dacă nu mă lăudai prea des.

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Ai fost tatăl, prietenul și impresarul meu. Ai fost întotdeauna persoana de care aveam nevoie în fiecare moment și nu te-ai înșelat niciodată. Dincolo de unele reproșuri sau certuri, tu aveai mereu dreptate. Până la urmă, lucrurile se întâmplau exact așa cum spuneai tu. Îmi va fi enorm de dor de tine, dar vei fi mereu prezent, mai ales în educația copiilor mei, pentru că îi învăț și îi cresc așa cum m-ați crescut voi pe mine. Odihnește-te în pace și veghează asupra noastră de acolo, așa cum ai avut grijă de noi și aici. Îți mulțumesc pentru tot. Te iubesc, tată”, a fost mesajul lui Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo, mesaj special pentru Lionel Messi

Marele fotbalist argentinian a postat și o fotografie pe rețelele de socializare. Fanii săi din întreaga lume au lăsat numeroase mesaje în secțiunea de comentarii și i-au transmis să fie puternic în aceste momente extrem de dificile. Și Cristiano Ronaldo, eternul său rival, i-a transmis îmbrățișări: „O îmbrățișare mare pentru tine și întreaga familie ”.