Mesajul sinistru primit de Andreea Prisăcariu! N-a mai rezistat și a făcut totul public. Foto

Andreea Prisăcariu, jucătoarea de tenis din România clasată pe locul 444 WTA, a primit în privat un mesaj înfiorător din partea unui individ. nu s-a putut abține și a făcut publice mesajele pe rețelele de socializare.

Andreea Prisăcariu, fostă componentă a echipei de Billie Jean King Cup a României, a fost hărțuită în mediul online cu un mesaj înspăimântător. Sportiva în vârstă de 24 de ani a primit de la un individ mesaje care cu greu pot fi reproduse.

Așa cum obișnuiește, jucătoarea de tenis nu ezită să își țină urmăritorii la curent cu experiențele din viața sa, iar un astfel de episod nu putea fi dat uitării. Andreea , a decis să publice totul pe Instagram.

Mai mult decât atât, sportiva în vârstă de 24 de ani le-a cerut ajutorul fanilor pe care i-a rugat să raporteze contul. „Report la domnu’, vă rog”, a scris Andreea Prisăcariu pe Instagram, unde are aproape 40.000 de urmăritori. VEZI MESAJUL MAI JOS.

Andreea Prisăcariu, eliminată în calificările turneului WTA Țiriac Foundation Trophy

Andreea Prisăcariu se află încă în căutarea drumului către Top 100 WTA. Duminică, 8 septembrie, românca a pierdut în primul tur al calificărilor la WTA 125 Țiriac Foundation Trophy, turneu care se dispută la București.

Jucătoarea de tenis în vârstă de 24 de ani a cedat după o luptă de două ore și 14 minute în fața ibericei Lucia Cortez Llorca, scor 3-6, 6-2, 2-6. Tot în primul tur de calificări s-au oprit Irina Fetecău și Oana Simion.

În cadrul unui podcast, Andreea Prisăcariu a povestit că a fost „curtată” de nenumărate ori de CSA Steaua chiar în perioada în care jucătoarea de tenis se afla sub contract cu CS Dinamo. În cele din urmă, sportiva a semnat cu clubul deținut de MApN.

„Antrenoarea mea (n.r. – Raluca Platon) e acolo și am fost de acord să reprezint Steaua. Indiferent câtă iubire am avut pentru Dinamo și pentru suporteri, când nu mai ești tratat cu respect unde ai dat totul și eu am dat totul, din punct de vedere al imaginii și al sprijinului pe care l-am oferit mereu.

Nu regret absolut nimic. Dar când ești luată la mișto, trebuie să iei măsuri”, a povestit Andreea Prisăcariu. La începutul lunii iunie, Prisăcariu a cucerit titlul la un turneu ITF de calibru W15 în Serbia.