Mesajul surprinzător al Elenei Lasconi după eșecul USR de la Capitală. Ce a spus despre victoria lui Ciucu

După eșecul USR de la Capitală, unde Cătălin Drulă a obținut doar circa 12% dintre voturi, mesajul Elenei Lasconi postat pe pagina sa de socializare este cel puțin surprinzător. În primăvara anului 2025, fosta lideră de partid și-a acuzat colegii că au trădat-o pentru a pune mâna pe putere, lăsând-o fără susținere în cursa prezidențială. Acum, la un an distanță, parcă că Lasconi a fost răzbunată.

Mesajul surprinzător al Elenei Lasconi după eșecul USR de la Capitală

Elena Lasconi, retrasă din viața politică după ce a pierdut susținerea propriului partid la alegerile prezidențiale, unde în primul tur a fost clasată pe locul 1, alături de Călin Georgescu, iar în al doilea tur nu a mai obținut un procent mulțumitor cât să se califice în lupta finală, a postat un mesaj interesant pe pagina sa de socializare după finalizarea votului din Capitală.

Fosta lideră a USR a postat o fotografie în care apare alături de Ciprian Ciucu. Alături de imagine, aceasta a scris un mesaj scris, dar care dă impresia că a fost răzbunată pentru de partid: „O zi bună pentru democrație”.

Elena Lasconi a acuzat, în primăvara anului 2025, când s-au organizat din nou alegeri prezidențiale, a rămas fără susținerea propriului său partid. Atunci sprijinul electoral i-a fost retras președintei partidului Uniunea Salvați România în favoarea lui Nicușor Dan, fondator al partidului și cel care a și câștigat alegerile prezidențiale.

Lasconi, răzbunată după trădarea din USR

Partidul a argumentat atunci că preferă să susțină candidatul cu cele mai mari șanse de câștig, în sondajele preliminare. Ca răspuns, Elena Lasconi a acuzat că liderii partidului de atunci, printre care Dominic Fritz, actual președinte al USR, Cătălin Drulă, candidat la primăria Capitalei și Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării, sunt „o mână de trădători, oportuniști și loseri”.

Mai mult, decizia acestora ar fi fost luată în mod „mârșav” și în mod nelegitim, argumentând că doar Congresul USR putea lua o astfel de hotărâre de o importanță electorală și politică majoră. Ulterior acestui scandal, Lasconi a dat în judecată USR pentru că i-a interzis să acceseze fondurile de campanie. Fosta candidată a câștigat procesul, însă partidul în continuare i-a limitat accesul la bani.

După plecarea din USR, Elena Lasconi a revenit la primăria din Câmpulung, iar la conducerea partidului a ajuns Dominic Fritz, primarul din Cluj-Napoca.