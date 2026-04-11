Mesajul transmis de Andrei Rațiu despre Mircea Lucescu după ce a fost criticat de fostul selecționer pentru prestația de la Istanbul. Foto

Mesajul transmis de Andrei Rațiu despre Mircea Lucescu după ce a fost criticat de fostul selecționer pentru prestația de la Istanbul.

11.04.2026 | 10:50
Andrei Rațiu (27 de ani) a transmis un mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu la 80 de ani. Fundașul dreapta a fost integralist la Rayo Vallecano joi seară în Conference League. Echipa din La Liga a jucat pe teren propriu cu AEK Atena, formația lui Răzvan Marin, în turul sferturilor de finală din această competiție. Spaniolii au câștigat cu scorul de 3-0 și astfel au luat o opțiune mai mult decât serioasă pentru calificarea mai departe înaintea returului de săptămâna viitoare din Grecia.

Cu ocazia acestei partide, internaționalul român de la Rayo a transmis un prim mesaj după decesul fostului său antrenor de la echipa națională. Pe tricoul de prezentare, de culoare albă, Rațiu a scris cu litere negre următoarele cuvinte: „Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace, nea Mircea Lucescu!”. Și la acest meci din Conference League, așa cum s-a întâmplat la mijlocul acestei săptămâni și în Champions League și Europa League, înainte de fluierul de start a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Ultimul meci din cariera de antrenor a lui „Il Luce” s-a disputat pe data de 26 martie la Istanbul. Atunci, naționala României a jucat cu Turcia pe stadionul lui Beșiktaș semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială. Turcii au învins cu scorul de 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Kadioglu. Atunci, lui Rațiu i s-a reproșat că a greșit la faza respectivă, întrucât nu a strâns în centru lângă fundașul central pentru a bloca pătrunderea fundașului stânga advers în careul României.

Andrei Rațiu a fost criticat de Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0

La finalul partidei, inclusiv Mircea Lucescu s-a arătat foarte deranjat de această chestiune: „Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeala să nu-l anticipeze pe Yildiz… Știam că acolo se joacă, în diagonală. Trebuia să-l închidă și să-l lase la margine. Pesemne i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva. Meciul a fost echilibrat. Știm foarte bine că echipa Turciei e la un nivel superior echipei României”. 

Ulterior, după ce Mircea Lucescu a suferit acel episod cardiac în cantonamentul de la Mogoșoaia al echipei naționale înaintea amicalului din Slovacia, ajungând de urgență la spital, iar apoi, după câteva zile, încetând din viață, lui Andrei Rațiu și lui Dennis Man li s-a reproșat că ar fi provocat acea chestiune la ședința tehnică pentru că l-ar fi făcut pe „Il Luce” să se enerveze în timpul explicațiilor, atât prin prisma greșelilor făcute de ei în timpul meciului de la Istanbul, cât și pentru că nu ar fi părut prea interesați de ce avea de spus fostul selecționer în acele momente.

După amicalul de la Bratislava, Rațiu a dorit să sublinieze însă că nu s-a pus problema de așa ceva: „Da, mă simt vinovat pentru acea fază, dar nu pentru ratarea calificării, nu am făcut nimic să merităm să câștigăm acel meci. Trebuie să venim cu atitudine, să venim cu altă imagine. Ne facem de râs de fiecare dată când ieșim pe teren. Nu doar eu sunt trist, toți sunt triști”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
