Mesajul transmis de Bernadette Szocs, după eliminarea de la China Smash 2026: ”Mai multă motivație”

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Bernadette Szocs a fost eliminată zilele trecute de la China Smash 2026, însă abia acum a oferit prima reacție. În mediul online jucătoarea de tenis de masă a transmis un mesaj special. Sportiva din Târgu-Mureș a vorbit despre recunoștință, apreciere și ambiție în ceea ce privește următoarele competiții la care va participa.

Cu ce rămâne Bernadette Szocs după China Smash 2026

A obținut patru victorii și trei înfrângeri în cele trei probe în care s-a înscris la China Smash 2026. Cel mai bun rezultat pentru Bernadette Szocs (31 de ani) a fost faptul că a atins sferturile de finală la dublu, alături de Elizabeta Samara. Din păcate, . Cele două românce și-au încheiat parcursul după ce au pierdut în fața a două jucătoare de tenis de masă chineze, deși au dat tot ce au putut.

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Eșecul frumoasei blondine vine după ce s-a bucurat de o . Cu toate acestea, într-o postare din mediul online a recunoscut că este fericită pentru parcursul său, cu toate că a pierdut la simplu în turul al doilea. Între meciuri a avut parte de momente memorabile, unul dintre acestea fiind întâlnirea cu aproximativ 100 de fani din China. Aceștia au primit autografe și s-au fotografiat cu sportiva.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de jucătoarea de tenis de masă prin intermediul unui carusel inedit cu mai multe poze. Totodată, sesiunea de autografe a determinat-o să-și exprime recunoștința pentru tot ce a trăit până acum în carieră. De asemenea, a dorit să le mulțumească celor care au venit să o vadă, subliniind că de fiecare dată când ajunge în China este primită foarte bine de oameni și de admiratori.

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Mesajul jucătoarei din România

„China vei avea mereu un loc special în inima mea! De fiecare dată când revin aici îmi dau seama cât de frumos este să fiu primită cu brațele deschise, cu atâta căldură, bunătate și apreciere. Sunt recunoscătoare pentru toate momentele frumoase, zâmbetele sincere și amintirile de neuitat. Fiecare competiție reprezintă un nou capitol din călătoria mea, cu lecții, experiențe și motive în plus de a merge înainte. Această competiție mi-a oferit și mai multă motivație să muncesc, să visez și să privesc următoarele provocări cu și mai multă determinare. Plec din China cu sufletul plin de recunoștință și cu o dorință și mai mare de a lupta pentru ceea ce urmează!”, a scris Bernadette Szocs, pe .

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Competiția la care va concura curând Bernadette Szocs

Bernadette Szocs nu a reușit să se impună la China Smash 2026, însă este motivată să dea totul la următoarele competiții. Calendarul sportivei este unul foarte încărcat, în perioada următoare putând fi urmărită la Campionatul European Individual de Tenis de Masă (Seniori). Așadar, în curând va concura la probele care se vor desfășura în intervalul 11 – 18 octombrie. Competiția are loc pe Stožice Arena din Ljubljana, Slovenia. Românca va putea fi susținută și din fața micilor ecrane. AntenaPLAY va transmite live concursul la care țara noastră participă cu un lot de 12 sportivi.

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La feminin, pe lângă frumoasa blondină, mai participă Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Elena Zaharia, Adina Diaconu, Ioana Sîngeorzan, Bianca Mei-Roșu. În schimb, la masculin, România va fi reprezentată de Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate. Antrenorii care îi vor însoți pe sportivi sunt Andrei Filimon, Ionuț Seni, Adrian Crișan, Anamaria Sebe și Mădălin Ionașcu,

În momentul de față, Bernadette Szocs este printre sportivele preferate. E a doua favorită pe tabloul feminin. În altă ordine de idei, jucătoarea de tenis de masă are în palmares 13 medalii europene: trei de aur, opt de argint și două de bronz. Dintre acestea doar una singură este la simplu, în 2024, la Linz (Austria), când a devenit vicecampioană europeană. Celelalte 12 sunt la dublu, dublu mixt și echipe.