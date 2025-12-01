Mesajul transmis de David Popovici de Ziua Națională a României. A uimit o țară întreagă

ADVERTISEMENT

Românii din toate colțurile lumii au cinstit Ziua Națională a României. Descoperă care este mesajul transmis de David Popovici pe 1 decembrie pentru a comemora această zi specială. Tânărul de 21 de ani a uimit o țară întreagă.

Ce mesaj a scris David Popovici de 1 decembrie

David Popovici este unul dintre cei mai buni înotători români. A atins performanțe uriașe încă din copilărie, dar acum este un sportiv care reprezintă țara peste hotare în concursuri și competiții de renume.

ADVERTISEMENT

A câștigat premii importante, însă are un pe care nu-l poate ignora. În ciuda acestuia nu a uitat niciodată că este român. De Ziua Națională a României a făcut o postare specială pe social media, acolo unde are o comunitate foarte mare de fani.

Tânărul de 21 de ani a transmis un mesaj inedit pentru românii de pretutindeni. Cu această ocazie, a dezvăluit că se simte extrem de bine cu naționalitatea sa, mai ales acum, la împlinirea a 107 ani de la Marea Unire.

ADVERTISEMENT

„La mulți ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris David Popovici, la secțiunea Stories, de pe Instagram. Băiatul de aur al natației, care are , a distribuit și o imagine reprezentativă.

ADVERTISEMENT

Această poză realizată în fața unui bazin de înot este specială pentru că campionul olimpic radiază de fericire. Mai mult decât atât, fotografia îl arată ținând drapelul României în mâini, semn că este mândru de originile sale.

Îndemn pentru români de Ziua Națională

„De Ziua Națională sărbătorim tot ceea ce ne face unici! Pentru sportivii noștri și pentru toți cei care pun România pe harta lumii. Pentru partenerul nostru, David Popovici!

ADVERTISEMENT

El este definiția a ceea ce înseamnă disciplină, performanță și un model real pentru toți tinerii. Am transformat admirația în artă la Timișoara, unde, alături de Asociația Edit i-am dedicat lui David un mural de 400 mp:

«Scrie-ți povestea prin sport», parte din proiectul de revitalizare urbană

Outline Streetart Festivale. Îl poți vedea pe strada Simion Bărnuțiu nr. 29. 400mp? Nu-s de ajuns să zicem cât de mândri suntem de a fi partenerii lui!

Acest mural este un reminder pentru toți: Ai potențial. Scrie-ți povestea! La mulți ani, România!”, au scris reprezentanții unei instituții bancare, legat de muralul care îl reprezintă pe David Popovici, pe .

De ce a ales David Popovici înotul

David Popovici a ales să practice înotul îndemnat de un medic. A descoperit ulterior că îi place și a început să se antreneze cu pasiune. Sportivul român a atins performanțe incredibile la Jocurile Olimpice de la Paris.

Privind în urmă, înotătorul recunoaște că îi place acest sport din mai multe puncte de vedere. În urmă cu ceva vreme a subliniat că este o activitate care îi transmite emoții, mai ales înaintea unei curse. De asemenea, nu exclude tensiunea pe care o simte în atmosferă.

„Ştii ce-mi place la înot? Sunt acei nervi chiar înainte de cursă, stând în sala de apel cu restul cei mai buni 7 oameni din lume la disciplina aia – se simte tensiunea în aer, știi doar că toată lumea vrea să câștige..

Vrea să ia aurul acasă și să joace bine. Sunt exact acele momente în care simți că timpul stă în loc și totul devine enervant și înfricoșător, când creierul îți este inundat de gânduri de îndoială, încredere, frică și succes.

Eu, atunci mă simt cel mai viu – când ceva din adâncul meu, nu știu ce, reușește să mă convingă că pot, și că sunt destul de bun, și că tot ce poate face îndoiala și frica de eșec este să mă propulseze înainte, ajutându-mă să devin un om mai bun și mai curajos în acest proces.

Dacă nu ar fi fost familia și echipa mea iubitoare în spate, nu aș fi fost persoana care sunt astăzi. Îi iubesc și iubesc să înot”, a dezvăluit la un moment dat, David Popovici, pe rețelele de socializare.