Mesajul transmis de FRF după moartea lui Florin Marin: „Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră!”

Dispariția fostului mare jucător și antrenor român Ce a transmis FRF după decesul acestuia.

ADVERTISEMENT

FRF, reacție după moartea lui Florin Marin

Seara de 18 septembrie 2025 va rămâne una tristă pentru fotbalul din România. Florin Marin, cel care avea tot mai puține șanse de a trăi din cauza problemelor de sănătate, a trecut la cele veșnice.

Starea deplorabilă în care s-a aflat în ultimele clipe din viață se reflecta și în greutatea acestuia: doar 40 de kg la o înălțime de 1,87 metri. Dispariția dintre noi a fostului fundaș central a fost deplânsă și de FRF, la puțin timp după aflarea veștii.

ADVERTISEMENT

„Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră. Dumnezeu să-l odihnească!”

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.

Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă. Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.

ADVERTISEMENT

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 1, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă. Dumnezeu să-l odihnească!”,