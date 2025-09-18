Mesajul transmis de FRF după moartea lui Florin Marin: „Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră!”

Florin Marin a murit la 72 de ani după ce fusese internat la ATI. Dispariția fostului mare jucător și antrenor român a produs un val de reacții în fotbalul românesc. Ce a transmis FRF după decesul acestuia.
Seara de 18 septembrie 2025 va rămâne una tristă pentru fotbalul din România. Florin Marin, cel care avea tot mai puține șanse de a trăi din cauza problemelor de sănătate, a trecut la cele veșnice.
Starea deplorabilă în care s-a aflat în ultimele clipe din viață se reflecta și în greutatea acestuia: doar 40 de kg la o înălțime de 1,87 metri. Dispariția dintre noi a fostului fundaș central a fost deplânsă și de FRF, la puțin timp după aflarea veștii.
„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.
Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă. Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.
Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 1, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă. Dumnezeu să-l odihnească!”, au transmis oficialii FRF.