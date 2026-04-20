Mesajul transmis de Gică Hagi pe rețelele de socializare după ce a devenit selecționerul României: „M-am născut să câștig, nu să exist!”

Gică Hagi (61 de ani) este noul selecționer al României. „Regele” a fost prezentat oficial de către FRF în acest rol în cursul zilei de luni, 20 aprilie, cu ocazia unei conferințe de presă. Astfel, fostul antrenor de la Farul Constanța, printre altele bineînțeles, a avut ocazia de a-și prezenta primele impresii referitoare la această nouă aventură pentru el.

Ce a postat Gică Hagi pe rețelele de socializare după ce a revenit oficial la echipa națională

De asemenea, Hagi a vorbit pe larg, în stilul caracteristic de altfel, despre viitor și despre obiectivele pe care le are în acest al doilea său mandat pe banca naționalei, după cel foarte scurt și de tristă amintire din 2001. În plus, după finalul conferinței de presă, fostul mare fotbalist a simțit nevoia să transmită un mesaj pentru suporterii echipei naționale și prin intermediul rețelelor de socializare.

„Echipa națională de fotbal a României a fost mereu cea mai importantă din cariera mea, indiferent unde am evoluat ca jucător. A fost mereu o provocare, o bucurie că am putut face o țară întreagă fericită și acest lucru mi-l doresc și acum ca selecționer al României. Este o mare onoare și o responsabilitate uriașă să preiau conducerea echipei naționale a României.

Cred în potențialul jucătorilor noștri și în sprijinul suporterilor, care au fost mereu alături de echipă. Obiectivul meu este clar: să reprezentăm cu mândrie România și să obținem rezultate care să bucure întreaga țară. M-am născut să câştig, nu să exist! Hai, România!”, a scris Gică Hagi pe pagina sa de Facebook. Postarea respectivă s-a bucurat de foarte multe aprecieri și comentarii pozitive din partea fanilor. Inclusiv Kira Hagi, fiica lui Gică Hagi, a lăsat un comentariu, fără cuvinte însă, format doar dintr-un drapel tricolor și o inimioară.

Cum a comentat Gică Hagi declarațiile lui Cornel Dinu la adresa sa

Printre altele, a fost întrebat la un moment dat și în legătură cu . „Procurorul” a transmis că are anumite rezerve în ceea ce privește șansele „Regelui” de a reuși ceva notabil în viitorul apropiat, iar Hagi s-a rezumat la a oferi un răspuns diplomat: „E opinia lui nea Cornel, i-o stimez, îl respect. Trebuie să demonstrez! O să fie cât mai multe opinii, trebuie să le ascultăm. Eu nu trebuie să plec de lângă munca mea și obiectivul meu, de a câștiga”.