Mesajul transmis de Jose Mourinho lui Cristi Chivu după ce Inter a câștigat titlul în Serie A!

Iulian Stoica
06.05.2026 | 10:23
Inter Milano a devenit campioană matematic după victoria cu Parma din etapa a 35-a din Serie A, scor 2-0. Succesul are o însemnătate specială pentru români, având în vedere că Cristi Chivu se află pe banca „nerazzurrilor”. Performanța este una remarcabilă, iar, în mod firesc, antrenorul român a primit foarte multe mesaje de felicitare.

La startul sezonului, existau numeroase semne de întrebare cu privire la capacitatea lui Inter Milano de a depăși șocul suferit în finala UEFA Champions League din ediția precedentă, pierdută drastic, 0-5, în fața lui Paris Saint-Germain. Chiar dacă nu avea o experiență importantă la nivel de seniori, Cristi Chivu a fost instalat pe banca tehnică după plecarea lui Simone Inzaghi, iar impactul a fost imediat: cucerirea titlului în Serie A și calificarea în finala Cupa Italiei.

Românul este extrem de apreciat în Italia, astfel că mesajele de nu au întârziat să apară. În ediția tipărită de miercuri, Corriere dello Sport a notat faptul că „telefonul lui Chivu a fost inundat cu mesaje, fiind felicitat de toată lumea. Printre cele mai apreciate s-a numărat cel de la Jose Mourinho”.

În modul caracteristic, „The Special One” probabil că a glumit, cotidianul italian punctând: „Mou l-a felicitat pe Chivu pentru titlul și probabil chiar a glumit spunându-i că a avut un mentor excelent, clar referindu-se la el însuși”. Cristi Chivu este primul antrenor străin care reușește să câștige titlul în Seria A după 16 ani. În 2010, cu Jose Mourinho pe bancă, Inter câștiga toate trofeele puse în joc, iar în acel moment Chivu făcea parte din lotul echipei.

Ce cadou îi pregătește Jose Mourinho lui Chivu

Real Madrid nu trece printr-o perioadă foarte bună, astfel că anumite voci din fotbal susțin că Jose Mourinho ar putea prelua banca tehnică în vară, după plecarea lui Alvaro Arbeloa. Ibericii îl vor cumpăra, cel mai probabil, pe Nico Paz, iar jurnaliștii italieni au transmis că mijlocașul ar mai putea petrece un sezon în Serie A, dar de această dată la Inter, sub formă de împrumut.

„Mourinho ar primi o garanție că, sub comanda lui Chivu, Nico Paz se va putea dezvolta și mai mult și va deveni noul star al unei echipe grozave ca Inter. Argentinianul ar deveni astfel complet pregătit să facă ulterior pasul la Real Madrid”, a mai scris Corriere.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
