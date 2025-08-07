Mesajul transmis de Nina Iliescu în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat: “Pentru mine e o imensă durere”

Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu, a transmis primul mesaj după decesul fostului președinte, care a fost înmormântat joi, 7 august. Aceasta a transmis mulțumiri celor care au fost la funeraliile fostului șef de stat.

Acesta este mesajul transmis Nina Iliescu după înmormântarea lui Ion Iliescu

Mesajul a venit în ziua în care . Nina Iliescu a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost prezenți la înmormântare. Totodată, aceasta le este recunoscătoare și medicilor care s-au ocupat de Ion Iliescu în ultimele luni.

Este o perioadă grea pentru Nina Iliescu (95 de ani), mai ales că a fost căsătorită cu fostul președinte timp de mai bine de 70 de ani. Soția lui Ion Iliescu le mulțumește organizatorilor funeraliilor, dar și celor care au adus un omagiu.

“În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele. Nina Iliescu”, a transmis .

Nina Iliescu nu a participat la funeraliile soțului său

În ziua funeraliilor lui Ion Iliescu, soția acestuia nu a fost prezentă la Palatul Cotroceni, dar nici la ceremonia de înmormântare. Din cauza stării precare de sănătate, Nina Iliescu a fost nevoită să rămână acasă.

Cu toate acestea, ieri, Nina Iliescu a trimis o coroană funerară albă la Palatul Cotroceni. Aceasta a fost amplasată lângă catafalcul pe care se află sicriul lui Ion Iliescu. “Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”, a fost mesajul scris pe coroană.

Cei doi s-au cunoscut încă din perioada adolescenței. Ulterior, Nina și Ion Iliescu s-au căsătorit atunci când aveau doar 21 de ani. Chiar dacă fostul președinte a fost o figură cunoscută, partenera sa de viață a fost întotdeauna discretă.

Ion Iliescu s-a stins din viață în după-amiaza zilei de marți, 5 august, la 95 de ani. Fostul șef de stat era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Agrippa Ionescu“. În iunie, medicii l-au diagnosticat pe fostul președinte cu cancer pulmonar.