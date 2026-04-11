Mesajul transmis pentru eternitate de Mircea Lucescu: „Ranguri, glorie, bogăție… toate-n pământ se sfârșesc”

Mircea Lucescu a fost înmormântat vineri la Cimitirul Bellu, unde achiziționase un cavou în urmă cu aproximativ 20 de ani. Ce mesaj apare pe locul de veci al legendarului tehnician.
Bogdan Mariș
11.04.2026 | 18:35
Ce mesaj apare pe cavoul lui Mircea Lucescu. FOTO: Răzvan Nicolae - Fanatik
Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, iar după două zile în care sicriul său a fost vizitat de aproximativ 15.000 de oameni la Arena Națională, înmormântarea legendarului tehnician a avut loc vineri, 10 aprilie. Locul de veci al lui „Il Luce” se află la Cimitirul Bellu, cavoul familiei fiind achiziționat în urmă cu mult timp, aproximativ 20 de ani.

Ce mesaj apare pe cavoul lui Mircea Lucescu

Mesajul care apare pe cavoul lui Mircea Lucescu, ales chiar de fostul mare antrenor, este unul extrem de emoționant: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”.

Înmormântarea lui Mircea Lucescu a avut loc vineri, 10 aprilie, iar la ceremonie au fost prezente personalități uriașe, atât din țară, cât și din străinătate. Miercuri și joi, sicriul legendarului tehnician s-a aflat la Arena Națională, fiind vizitat de peste 15.000 de oameni. Printre aceștia s-a numărat și Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior Donețk, care a surprins pe toată lumea cu vizita sa în România.

Răzvan Lucescu, discurs emoționant la înmormântarea tatălui său

Aflat într-o situație extrem de dificilă după decesul tatălui său, Răzvan Lucescu a fost felicitat pentru modul extraordinar în care i-a întâmpinat pe cei care au venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu la Arena Națională. La înmormântarea lui „Il Luce”, antrenorul lui PAOK a avut un discurs foarte emoționant. „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toate rărunchiurile lui.

S-a născut într-o familie foarte săracă, într-o cocioabă. S-a educat și a încercat să educe. A fost un luptător, s-a luptat, a învins, a pierdut, a fost fericit, a fost mâhnit, a trecut prin toate situațiile posibile și imposibile pe care le poate oferi viața. Sper din toată inima ca el, în acest moment, undeva deasupra noastră, să stea, să zâmbească, și să spună: A meritat absolut totul, sunt satisfăcut. Și eu, ca fiu al lui, îmi doresc ca el să fie fericit pentru tot ceea ce a obținut!”, a afirmat Răzvan Lucescu, conform basilica.ro.

