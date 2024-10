Mesajul uluitor pe care Rareș Pop i l-a trimis lui Șumudică după Cehia U20 – România U20 0-1. „Sunt dezamăgit! Îmi cer scuze!”

Weekend de foc pentru naționala mare, cea U21 și cea U20 ale României, care au susținut cu Muntenegru în preliminariile Euro U21, respectiv cu Cehia U20 în Elite League. Toate s-au terminat cu bine pentru „tricolori”, iar în direct la

Mesajul uluitor pe care Rareș Pop i l-a trimis lui Șumudică după Muntenegru U21 – România U21 2-6: „Sunt dezamăgit!”

Rapidul i-a avut convocați la națională pentru dubla cu Cipru și Lituania din Liga Națiunilor pe fundașii Alex Pașcanu și Cristi Manea, însă niciunul dintre ei nu a fost folosit de selecționerul Mircea Lucescu în primul joc de la Larnaca. Primul nu a prins nici măcar lotul, iar al doilea a rămas pe banca de rezerve pe toată durata celor 90 de minute.

ADVERTISEMENT

„Pașcanu e dezamăgit că nu a prins lotul?”, a vrut să afle moderatorul Horia Ivanovici de la Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu, nu, nu! Sub nicio formă. E super încântat că a ajuns la echipa națională. E un jucător de viitor, are 25 de ani, sunt foarte mulți jucători de aceeași vârstă. Am vorbit cu el ieri, l-am întrebat de program… Și el, și Manea sunt doi fotbaliști buni, dar trebuie să fim corecți și să recunoaștem că jucătorii care sunt acum în fața lor, gen Rațiu, le sunt superiori”, este răspunsul sincer oferit de tehnicianul giuleștenilor.

ADVERTISEMENT

Apoi, discuția s-a mutat spre iar acum așteaptă ultimul joc din grupă cu Elveția, o adevărată finală, în urma căreia se va decide

„Rareș Pop cum s-a descurcat la naționala de tineret?”, a mai vrut să afle Horia Ivanovici amănunte despre situația unuia dintre fotbaliștii Rapidului convocați de Daniel Pancu la naționala de tineret, iar răspunsul lui Marius Șumudică a fost unul de-a dreptul uluitor.

ADVERTISEMENT

„Mi-a trimis un mesaj după meci. Am rămas blocat când l-am auzit… Mi-a spus «Domn profesor, sunt dezamăgit de ceea ce am făcut, vă rog frumos să mă scuzați!». Deci am înghețat… A intrat prin minutul 50 și ceva la meciul din Muntenegru. Este un băiat de un bun simț ieșit din comun.

Stați să mă uit în agendă să-l citesc exact. Un băiat de un caracter extraordinar, care pe mine m-a lăsat… «Bună seara! Rareș Pop sunt… Am avut astăzi meci și am intrat pe parcurs. Nu știu dacă ați văzut meciul, dar nu am avut o atitudine deloc potrivită. Vă cer scuze!»”, este dezvăluirea făcută de Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Ăsta e un lucru foarte important pentru un jucător, să se aprecieze că a jucat slab. Pentru că, în general, majoritatea fotbaliștilor spun că joacă bine, e de vină X, Y sau Z. Doar el nu e de vină. Ăsta e un lucru bun pentru el și va ajunge mare”, laudă și Nicolae Dică atitudinea lui Rareș Pop.

„Ți s-a mai întâmplat vreodată asta?”, l-a mai întrebat Horia Ivanovici pe Marius Șumudică. „Este pentru prima oară în cariera mea de 21 de ani de antrenorat când mi se întâmplă lucrul ăsta. E incredibil!”, a răspuns tehnicianul Rapidului în direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă și în premieră lunea, marțea și vinerea, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Ce MESAJ A PRIMIT Marius Sumudica de la UN FOTBALIST AL RAPIDULUI