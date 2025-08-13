News

Mesajul unei asistente medicale pentru Guvern, după măsurile de austeritate: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigăm”

O asistentă medicală din Vâlcea a postat un mesaj dur pentru Guvern care s-a viralizat rapid în contextul măsurilor de austeritate
Raluca Alexe
13.08.2025 | 16:32
O asistentă medicală a transmis un mesaj dur Guvernului, în urma măsurilor de austeritate / sursa: Freepik

Mesajul unei asistente medicale pentru Guvern s-a viralizat rapid pe internet, în contextul implementării măsurilor de austeritate. Femeia a scris textul supărată pe sistemul care nu apreciază munca depusă de cadrele medicale.

Mesajul unei asistente medicale pentru Guvern, după măsurile de austeritate

În postarea ei, asistenta din Vâlcea a spus că cei care nu au fost niciodată nevoiți să se uite în ochii unui pacient pe moarte nu ar trebui să judece salariul unui astfel de angajat.

„Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele. Dacă nu ai văzut niciodată o persoană sufocându-se de propriul sânge sau spută, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele. Dacă nu ai fost niciodată lovit pentru că ai încercat să-ți evaluezi pacientul, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele”, a scris asistenta medicală din Vâlcea pe Facebook.

Dramele trăite de un angajat al sistemului medical

De asemenea, femeia mai spune că cine nu a fost nevoit să le spună rudelor unor pacienți că cei dragi au murit nu ar trebui să aibă dreptul să decidă cât încasează o asistentă.

„Dacă nu ai avut niciodată pe cineva care să te implore să nu-l lași să moară, sau să-l lași să moară, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele. Dacă nu a trebuit niciodată să privești în ochii celor dragi sau să îi ții în brațe în timp ce ei se fărâmițează când le spui despre moartea copilului lor, mamei, tatălui, surorii, mătușii, bunicii, tatălui… nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele”, a mai scris cadrul medical pe Facebook.

Ea a făcut referire, în mesajul său, și la modul în care angajații din sistemul medical încearcă să-și protejeze familiile de dramele pacienților și ale rudelor lor.

„Dacă nu ai spus niciodată familiei tale că tura ta este „bine” pentru a-i scuti de ceea ce ai văzut în acea zi, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele. Dacă nu ai simțit niciodată că se rup coastele de la resuscitarea membrului familiei cuiva, nu ar trebui să decizi cât câștigă asistentele”, mai spune asistenta în postarea ei.

