Mesajul unei mame, viral pe internet după începutul de an şcolar: “Fetiţa mea e supusă unor reguli ca la armată. Simt neputinţă şi frustrare”

A început un nou an şcolar şi părinţii îşi strigă frustrările, supărările şi durerea pe paginile de Facebook. Elevii sunt obligaţi să respecte reguli stricte cât stau la ore, lucru care nu pare să fie pe placul tuturor. Greu este şi pentru cei mici care, deşi nu sunt obligaţi să poarte mască, sunt primiţi în greşe sau grădiniţe la poartă, de unde părinţii nu mai au acces.

Masca se pare că este principala problemă pentru părinţi. Unii nu vor să oblige copilul să stea în permanenţă cu ea, alţii spun că masca purtată de cadrele didactice sperie copiii mici şi adaptarea în colectivitate se face mai greu.

O mamă a postat pe pagina de Facebook un mesaj tulburător şi imediat a devenit viral pe Internet. La scurt timp după publicare, textul a fost distribuit de peste 150 de părinţi şi a primit peste 300 de mesaje.

Adulţii, acuzaţi că nu respectă regulile: “Pandemia nu e pandemie pentru toți”

Rodica Jalbă este mama unei fetiţe de 3 ani care anul acesta a mers pentru prima dată la grădiniţă. Adaptarea în colectivitate este dificilă, iar pentru părinte şi copil, fiecare zi este o provocare.

“De 3 zile simt o neputință și frustrare. Nu știu cum va descurcați voi dragi părinți, în special cei cu copii în primul an de grădi sau școală.

Nu fac parte din categoria celora care susțin că nu există Covid, nu sunt împotriva celora care poartă mască, sunt doar supărată, sunt o mămică ce are o fetița în grupa mică și este supusă unor reguli absurde ca la armată. Reguli pentru copiii ce se uită în ochii doamnelor și caută empatie, dragoste și nu indicații cu mâna, ca pe sub mască nu se înțelege nimic. Copii ce, pur și simplu, au fost “aruncați” de părinți într-o curte și luați și duși în clase (nu contează că plâng și nu înţeleg nimic, mai sunt și așteptați ca la spital cu măști și halate).

Mulți probabil îmi veți sări în cap, dar eu va întreb pe voi părinții cei ce staţi la restaurante a câte 6-8 persoane, cei ce mergeți la petreceri și apoi faceți poza pentru Facebook fără distanțare că ați fost la o stare civilă sau botez, cei ce interacționați cu colegi, cei ce ați mers în vacanțe sau mergeți în parc la locul de joacă unde au mai fost alți părinți și copii… sau mall… sau…. și lista continuă, voi cum vă simțiți când știți că voi nu respectați 100% regulile, dar cereţi copiilor voștri să le respecte? Cum vă uitați printre gard cum copilul vostru este efectiv pus/dus cu forța.

E groaznic, de nedescris mai ales când aceste reguli au fost scrise cu siguranță nu de un pedagog, logoped sau o persoană rațională care știe ce înseamnă Copilăria și libertatea pentru un copil.

Seara copilul îți spune că e foarte frumos la grădi, dar că nu îi place, nu e bine, nu știe la 3 ani să explice ce nu e bine, dar înţeleg ce nu o face să se simtă confortabil. Oftez și nu știu cum să îi mai explic ca să înțeleagă… pornești tv – visuri la cheie – mă gândesc că o emisiune ce mă face să mă simt norocoasă că avem o casă, dar văd și aici că e filmată în plină pandemie când erau înfloriţi cireșii, când totul era închis, oameni și afaceri, ei au putut interacționa cu jumate de sat, cu cel puțin 100 de oameni fără mască.

Opresc tv că mă enervez și mai tare că pandemia nu e pandemie pentru toți și că mâine e o nouă zi pentru noi în calitate de angajator să dam din coate și luna asta că e pe sfârșite și să putem menține angajații și chiriile, dar și mai cumplit că noi în calitate de părinți să ne vedem copilul nefericit într-o colivie plină de norme absurde încă o zi și cine știe încă câte până vine Moș Crăciun și ăla, cred că, cu mască și halat”, scrie Rodica Jalbă pe un grup de părinţi.

Postarea ei a strâns în câteva ore sute de mesaje şi aprecieri. Cei mai mulţi părinţi i-au dat dreptate pentru că şi ei sunt îngrijoraţi de ce se întâmplă în şcolile din România.

“Nu esti singura care simte asta. Atâta frustrare, neputinţă, revoltă nu am simtit niciodată! Am încercat să găsesc empatie pe grupul de părinți, să ii trezesc din amorţire şi fricp… dar nu am obținut nimic… “, scrie o altă mamă.

Proasta organizare din învăţământ îi supără şi îngrijorează pe majoritatea. Conform noilor norme, în unităţile de învăţământ ar trebui să se suplimenteze personalul. Cei care sunt acum în şcoli şi grădiniţe fac faţă cu greu schimbărilor, iar părinţii se tem că lucrurile se vor înrăutăţi când o să înceapă sezonul rece.

“Problema e de fapt proasta organizare. Copiii plâng în primul an de grădiniță asta e de când lumea. Nu ar fi asta marea problema ci faptul că cei de la conducere nu au angajat personal auxiliar care sa ajute in situația dată. Personalul puțin din grădinițele de stat nu face fata efectiv la preluat copiii, schimbat etc. Sunt părinți care nu se pot încadra în orarul de venire și lasă copilul in curte cu o îngrijitoare, copilul ăla sta acolo afara până îi vine ora de intrare. E absurd, acum e ok vremea, dar când vin ploile și vremea rece ce face? Ii tine tot afara ?? Cum poate o educatoare sa schimbe 20 de copii să îi mai și liniștească pe cei care plâng sa mai facă și altele? Oare de ce nu s-au gândit tâmpiții din conducere și la aspectele astea? Oare de ce nu s-au organizat puțin altfel? Oricum numai distanțare nu e într-o grupă mica la grădiniță unde respira toți același aer și mai ales în grupele cu 30 de copii că niciodată nu se respecta legea în privința Nr de la locuri”, scrie Raluca Gheorghe.

Dr. Craiu vorbeşte despre măști, la copil, în colectivități școlare

Dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, specialist în pneumologie pediatrică, îndeamnă părinţii să fie încrezători că măştile îi protejează pe cei mici şi îi asigură că nimic rău nu se poate întâmpla dacă porţi mască timp îndelungat. El spune că măștile purtate corect sunt o soluție sigură pentru majoritatea copiilor și nu produc hipoxie periculoasă.

Cu mască? Fără mască? Cu altă barieră, plasată in fața nasului și a gurii?In ultima vreme au existat numeroase… Geplaatst door Craiu Mihai op Donderdag 17 september 2020

“Cu mască? Fără mască? Cu altă barieră, plasată in fața nasului și a gurii?

In ultima vreme au existat numeroase discuții privind rolul barierelor faciale in actualul context epidemiologic. Nu numai discuții rezonabile ci și derapaje evidente de la normele bunului simț sau ale unui dialog civilizat.

Este ultima mea intervenție pe această temă. Mă adresez persoanelor care au indoieli privind rolul măștii in limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus. Aceștia pot privi urmatoarea inregistrare realizata de catre departamentul de Comunicare al Insmc Alessandrescu Rusescu. După minutul 27.30 apar toate raspunsurile mele din cadrul dialogului inițiat cu o parte a comunitații părinților ce urmaresc întâlnirile INSMC.

Pe scurt, despre măști, la copil, în colectivități școlare:

1. Ele au rolul major de a impiedica răspândirea virusului CĂTRE ceilalți. Nu au funcția majoră de a ne proteja individual cu o eficacitate 100%.

2. Principalul transportor de virus, din căile aeriene ale unui copil infectat, către mucoasele (ochi, nas, gură) unei persoane sănatoase și susceptibilă la SARS-CoV-2, este saliva. Saliva cade, gravitațional, pe o raza de 1-2 metri in jurul unui bolnav, in cazul picăturilor mari (așa numitele droplets). Sau se evaporă sub formă de aerosoli, ce pot pluti in aer, pe distanțe mult mai mari, in special în interiorul unor camere neventilate.

3. Barierele faciale (măști sau altceva) au funcții diferite în școală (unde se află eminamente persoane sănătoase și relativ rar infectați, fără simptome) față de spitale sau cabinete medicale (unde se află mai frecvent pacienți infectați).

4. Măștile purtate corect sunt o soluție sigură pentru majoritatea copiilor și nu produc hipoxie periculoasă. In rare cazuri, in care ele produc disconfort extrem, sunt necesare alternative de blocare a transmiterii virale prin aerosoli.

5. Putem crede orice despre măști, dar în spații publice este cazul să respectăm regulile oficiale”, a scris dr. Craiu pe Facebook.

Nu numai părinţii şi copiii se plâng că este greu să faci şcoală în aceste vremuri de pandemie, ci şi profesorii spun că nu este deloc uşor să faci şcoală cu mască pe faţă şi la distanţă unul de celalalt.

Ministrul Monica Anisie sfătuieşte părinţii, profesorii şi copiii să conştientizeze atât importanţa educaţiei, cât şi a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.