Mesajul unui fost candidat la prezidențiale care nu se lasă păcălit de promisiuni goale, în ziua alegerilor

4, este în prezent numită de președintele interimar, Ilie Bolojan, consilier prezidenţial responsabil cu implementarea parteneriatelor strategice ale României. În ziua votului, politiciana a transmis un mesaj în care susține că dreptatea şi adevărul sunt valori esențiale.

„Vă scriu ca o româncă care a trăit și în afara granițelor și care, în 2002, a venit ACASĂ, implicându-se în viața publică cu încredere în forța binelui. În puterea fiecărui om de a schimba ceva în BINE, cu determinarea de a lupta, împreună cu voi, Să Facem România Bine!

Am votat cu gândul la o Românie în care dreptatea și adevărul nu sunt doar cuvinte, ci valori de neclintit. Am votat pentru copiii noștri care merită să crească aici, nu cu un bilet dus în buzunar. Pentru părinții noștri care au muncit o viață întreagă cu demnitate, fără să ceară mai mult decât să fie respectați, nu lăsați deoparte.

Exact ca anul trecut, am votat cu încrederea că România are șansa să fie scoasă din ghearele corupției organizate, a politicii furtului, a incompetenței, a mediocrității și a imposturii. Am votat pentru o Românie în care nu mai acceptăm ca minciuna și hoția să fie tolerante, o Românie a meritocrației, a profesionalismului, a respectului față de lege și față de domnia legii.

Cei care mă urmăriți știți că niciodată nu v-am spus pe cine să votați pentru că, din principiu, nu cred în “votul util”, în “raul cel mai mic” care de 35 de ani au adus România unde este astăzi!”, au .

„Mergeți la vot. Nu pentru un nume, nu pentru o promisiune”

Consilierul prezidenţial, , însă cetățenii României rămân. Îndemnând astfel să se meragă la vot nu pentru un nume, nu pentru promisiuni goale, ci pentru fiecare în parte. Asta pentru că, spun ea, votul este singura putere care ne poate aparține.

„Cred, cu toată convingerea, că votul este un gest profund personal. O reflecție a conștiinței fiecăruia, a valorilor în care credem și a speranței pe care o proiectăm asupra viitorului. Trăim o perioadă tensionată, în care tonul ridicat riscă să acopere rațiunea, iar diferențele dintre noi par mai vizibile decât ceea ce ne unește.

Politicienii trec. Noi, cetățenii, rămânem. Cu alegerile făcute, cu consecințele lor dar și cu puterea de a clădi, zi de zi, societatea în care trăim. Libertatea de a alege este poate cel mai de preț lucru câștigat în 1989, cu mari jertfe.

Libertatea de a alege este de neînlocuit. Mergeți la vot. Nu pentru un nume, nu pentru o promisiune. Mergeți pentru voi. Votul este singura putere care ne aparține. Este actul prin care alegem Să Ne Facem Bine!”, a mai scris consilierul prezidenţial responsabil cu implementarea parteneriatelor strategice ale României