Mesele copioase de la Chefi la cuțite l-au transformat pe Cătălin Scărlătescu! Cât de mult s-a îngrășat după ce slăbise 54 de kilograme

Cătalin Scărlătescu a pierdut lupta cu kilogramele. Celebrul chef s-a transformat din nou, căci a pus kilograme bune pe el. Cel mai probabil, și meselor copioase de la Chefi la Cuțite au contribuit la schimbarea de look.

A fost un an agitat și pentru vedeta de la Antena 1. Faimosul bucătar a profitat de vacanță și a dat o fugă pe litoral pentru un weekend de relaxare și pentru a-și încărca bateriile. Va avea o toamnă aglomerată!

Chiar dacă a mai adunat niște kilograme în plus, Cătălin Scărlătescu rămâne un personaj carismatic și interesant pentru reprezentantele sexului frumos. Mereu pus pe glume și cu un zămbet ”ștrengăresc”, bucătarul a făcut furori pe litoral. Este cunoscut faptul că e în continuare burlac.

Ce planuri are Cătălin Scărlătescu

Astfel, pe litoral, în compania mai multor domnișoare, renumitul șef de bucătărie a afișat o siluetă cam rubensiană, având în vedere că în trecut s-a chinuit să slăbească în jur de 54 de kilograme, apărând la tv cu o cu totul altă siluetă.

Rămâne de văzut dacă din toamnă își va menține kilogramele în plus sau va trece din nou la dietă.

Simpaticul chef s-a adaptat condițiilor grele provocate de virusul Sars-Cov-2! În timpul pandemiei de coronavirus, Cătălin Scărlătescu, și-a deschis o afacere. Vedeta și-a lansat o platformă de delivery.

Există o piață din ce în ce mai generoasă pentru astfel de afaceri. Așa a ajuns și unul dintre cei trei jurați ai show-ului ”Chefi la cuțite”, să intre din nou în bucătărie și să livreaze mâncare.

„E un proiect la care mă gândesc de ceva vreme, dar întotdeauna eram prins cu altele. Perioada asta am folosit-o pentru a pune la punct casolet.ro, pentru că la fiecare sărbătoare oamenii mă întreabă de unde pot lua cozonac sau coaste sau drob. Am intrat în bucătărie acum câteva zile pentru că, din momentul în care am format echipa, am stat cu toții în izolare două săptămâni, să fim safe și să respectăm toate procedurile. Este un proiect care va continua și după Paște, funcționând ca un site de delivery, unde oamenii pot comanda de mâncare în fiecare zi”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. El a devenit faimos la showul de televiziune ”Masterchef”, iar acum prezintă un show culinar asemănător, alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

Simpaticul bucătar s-a născut în Constanța și a fost inspirat de bunica lui în arta gătitului.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet”, a afirmat Cătălin Scărlătescu.