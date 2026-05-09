Meseria surprinzătoare a fiului lui Zeljko Kopic, încă fotbalist în activitate. De ce i-a dat interzis la Dinamo!

Zeljko Kopic a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său, Vito Kopic, și a dezvăluit ce studii a mai făcut acesta, care în prezent este fotbalist profeionist.
Mihai Alecu
09.05.2026 | 07:30
Într-o ediție specială de FANATIK Dinamo, Zeljko Kopic a abordat mai multe subiecte interesante, despre care nu a mai vorbit până acum. Croatul a fost deschis chiar și când a discutat despre fiul său, Vito Kopic.

Ce meserie mai practică fiul lui Zeljko Kopic. Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit totul

Zeljko Kopic a vorbit despre relația pe care o are cu fiul său și a dezvăluit că este mândru de el. Vito Kopic este fotbalist și în prezent joacă la Olympic Charleroi, în liga secundă din Belgia, însă mai practică și o altă meserie, în industria muzicală.

„(n.r. Aveți o relație foarte frumoasă cu fiul dumneavoastră și îl iubiți foarte mult. Vorbiți des?) Da, sunt foarte mândru de el, de mentalitatea lui și de educația lui. Acum își termină liceul, a absolvit și școala de muzică unde a studiat pianul, dă tot ce e mai bun și în fotbal. Ca și mine, a fost cam ghinionist, s-a accidentat destul de mult. Este un tânăr cu multe calități, nu mi-a creat probleme și îl respect mult pentru tot ce a făcut până acum.

Singura mea ambiție pentru el este să continue pe drumul acesta, să fie un om bun, cu valori sănătoase. Cu fotbalul, este dorința lui, vrea să continue, trebuie să-și dea tot interesul și vom vedea unde poate ajunge. (n.r. A jucat la U Cluj, în România) Da, a fost la U Cluj, iar sezonul trecut a jucat în divizia a doua din Belgia, la Charleroi. Este bine, trage să intre în formă, și-a găsit ritmul și vreau să văd unde ajunge în doi-trei ani”, a spus Zeljko Kopic la FANATIK Dinamo.

Motivul pentru care Zeljko  Kopic i-a dat interzis fiului său la Dinamo

Junior la Universitatea Cluj, Vito Kopic a ales să plece din România și să joace la nivel de seniori în Belgia, în liga secundă. Acesta nu a fost dorit de tată său la Dinamo și motivul pare părea unul surprinzător.

„(n.r. V-ați gândit vreodată să-l aduceți la Dinamo?) Nu! Este dificil pentru mine. În vestiar, băieții au momentele lor, discuțiile lor, poate uneori vor să spună lucruri despre mine, cum e normal. Nu ar fi ok ca fiul meu să fie acolo. Nu e o situație ca cea a lui Simeone de la Atletico, ei sunt parte din acel sistem de niște ani. Eu am venit aici într-un moment dificil și nu mi s-a părut normal să îl aduc și pe el.

Şi, până la urmă, ar trebui să merite asta, pentru că Dinamo este un club special. Dacă vrei să vii la această echipă, trebuie să fii la nivelul lui Dinamo. În următorii ani, această echipa se va lupta la titlu și, ca să vii aici, trebuie să fii un jucător cu valoare mare. (n.r. Dinamo nu este o uşă închisă pentru fiul dumneavoastră, pe viitor) Cel mai bine ar fi ca el să nu fie în echipa mea. Nu știi niciodată, dar e de preferat să avem drumuri separate”, a mai spus Zeljko Kopic.

