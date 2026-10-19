Meseria surprinzătoare pe care și-a ales-o Gael Monfils, divorțat și retras din tenis

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Gael Monfils (40 de ani), a pierdut neașteptat în turul 2 de la US Open, împotriva americanului de 16 ani Learnen Tien: 3-6, 4-6, 3-6. Fără anunțuri înainte, acela avea să devină ultimul meci disputat de jucătorul de tenis francez. Gael Monfils s-a retras definitiv din sportul profesionist, iar decizia a fost confirmată de ITIA. Totodată, fostul tenismen francez

Gael Monfils s-a retras discret din tenis

Deși nu a anunțat public retragerea din activitatea sportivă, fanii lui Gael Monfils au fost șocați. Numele fostului loc 6 ATP a fost adăugat pe lista jucătorilor retrași definitiv din circuit. nu face, în mod regulat, anunțuri legate de noile nume care nu mai activează. Totuși, în cazul lui Gael Monfils a apărut confirmarea.

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„Ne-a informat (n.r. – că vrea să se retragă), acum este considerat retras și nu mai are voie să participe la turnee. Acest lucru îl scutește pe jucător de controalele antidoping și, tehnic, ar trebui să se supună unor teste în afara competiției timp de șase luni înainte de a putea reveni în competiție. Așa cum a făcut Serena Williams”, a spus Adrian Bassett, omul de comunicare al ITIA, pentru .

Gael Monfils are dreptul de a reveni în activitate la 6 luni după ce și-a anunțat retragerea. Totuși, este cert că nu se va prezenta la Turneul de la Lyon, ce a început pe 18 octombrie. De asemenea, nici la Turneul de la Viena sau cel de la Paris nu va evolua, deși prezența lui părea incontestabilă.

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Monfils a decis. Ce va face după retragere

Francezul și-a dedicat ultimii 22 de ani tenisului profesionist, însă nu amână momentul retragerii și este pregătit pentru un capitol cu totul diferit. Gael Monfils ar urma, de anul viitor, să schimbe domeniul de activitate. Sportivul ar urma să lase terenul de tenis pentru munca la birou. Mai mult, ar fi ajuns deja la o înțelegere cu o companie elvețiană pentru un post în domeniul finanțelor.

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”Voi lucra în domeniul financiar. Am semnat deja un contract pentru a lucra în domeniul administrării averilor la o companie elvețiană. Așadar, următorul meu capitol va fi să lucrez într-un birou și să lucrez în domeniul financiar. Voi avea mereu în vedere tenisul, pentru că iubesc acest sport”, a spus Gael Monfils, potrivit .

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Francezul este unul dintre sportivii care nu au neglijat studiile pentru sportul de performanță. Monfils s-a înscris la facultate în ultimii ani de juniorat și a reușit să îmbine cele două arii. Sportivul a obținut licența în Științele Sportului, dar și în Administrarea Afacerilor. Ambele diplome au fost obținute la Universitatea din Montpellier.

Cariera de excepție a lui Gael Monfils

Jucătorul născut la Paris a fost o promisiune a sportului francez, iar reputația sa a crescut considerabil în 2004, când a câștigat 3 dintre cele 4 turnee de Grand Slam pentru juniori (Roland Garros, Australian Open și Wimbledon). Ajuns în circuitul profesionist, a câștigat 13 titluri ATP și a jucat 22 de finale de-a lungul carierei. La turneele de Grand Slam, cea mai bună performanță a sa a fost atingerea semifinalelor.

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Deși cariera i-a fost marcată de numeroase accidentări, Gael Monfils a fost unul dintre cei mai constanți jucători de tenis din era sa. Francezul a jucat timp de 19 ani consecutivi cel puțin o finală ATP. Printre acestea se numără Washington, Rotterdam și Stockholm. Ultimul său titlu câștigat a fost la începutul anului 2025, la Auckland.