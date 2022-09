Meseriile nebănuite pe care le-a avut Denis Roabeș înainte să fie în trupa The Motans. Ce job avea în Moscova juratul de la Vocea României

Noul jurat de la Vocea României nu a fost întotdeauna dornic să cânte! Chiar dacă era pasionat de chitară și a fost conștient că avea ureche muzicală, Denis Roabeș de la The Motans a avut meserii cât se poate de normale înainte. A experimentat tot ce se putea, mai ales că a vrut ca de la o vârstă foarte fragedă să-și câștige singur banii.

Denis Roabeș de la The Motans, chelner în Moscova înainte să fie cântăreț

Într-un interviu de excepție pentru revista Taifasuri, ”motanul” a mărturisit că viața l-a împins să muncească de tânăr, ajungând de fabrică până la bar! Acesta și-a câștigat existența o bună perioadă în Moscova, unde era chelner.

„Fiind nevoit încă de foarte tânăr, am exersat multe și diverse. Primul loc de muncă a fost într-o fabrică de cărămidă, apoi am lucrat într-un depozit. Am scris și lucrări de diplomă pentru alții contra cost. Am fost chelner în Moscova și apoi am ajuns să lucrez în vânzări.

Terminând acest segment cu marketingul, am zis că e timpul să mă apuc de ceea ce îmi place cu adevărat. Îmi amintesc că în primul an de liceu, am luat pentru prima oară chitara în mână și am început să studiez”, a declarat Denis Roabeș în , disponibil la toate punctele de difuzare a presei.

Cântărețul basarabean a dezvăluit și cum a ajuns la numele pe care îl poartă trupa sa. S-a întâmplat acum 7 ani, iar la scurtă vreme după înființarea formației a venit cu autobuzul de la Chișinău la București, unde s-a mutat de tot.

Antrenorul de la Vocea României, despre rolul de jurat: „Misiunea e foarte solicitantă”

Denis a declarat pentru Taifasuri că avea numele „The Motans” de mai multă vreme în minte. Întrucât îi plac foarte mult pisicile, a vrut să includă motanii în proiectul său muzical. Prima piesă, „Tu”, a fost lansată pe YouTube în anul 2016. Văzând succesul de care s-a bucurat, Denis a continuat apoi cu „Versus”.

Artistul a fost remarcat de Matei Dima (BRomania). În luna septembrie a aceluiași glorios an 2016 a început să colaboreze cu el. A urmat apoi semnarea contractului cu Global Records, succesul muzicianului fiind ca și garantat din acea clipă.

Denis de la The Motans a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa, incluzând drama care i-a marcat viața când avea doar 7 ani. Acesta a vorbit și despre relația cu partenera sa de viață, Bianca. Despre toate aceste lucruri puteți citi în interviul acordat pentru Taifasuri.

Denis Roabeș acesta făcând echipă cu Irina Rimes, Smiley, Theo Rose și Tudor Chirilă. Artistul a pășit cu ceva emoții în noul sezon al competiției de la PRO TV și speră ca sfaturile sale să îi ajute pe cei din echipa sa.

„Misiunea antrenorilor e foarte solicitantă din multe puncte de vedere. Cea mai mare lecție am primit-o de la Pavel Bartoș. În primul rând, trebuie să te simți bine. Încerc să merg după filozofia asta. (…) Vocea care trebuie să mă întoarcă trebuie să transmită mesajul din piesă, starea din piesă”, a spus Denis la filmările de la Vocea României,

