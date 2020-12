Mesjul uimitor al Roxanei Blanche după înfrângerea de la Chefi la cuțite. Îți dau lacrimile

Roxana Blanche a fost una dintre favoritele juraților și a telespectatorilor în cursa pentru cel mai bun bucătar de la Chefi la cuțite. Ea a pierdut în fața lui Ionuț Belei, câștigătorul celei de-a 8-a ediții a show-ului culinar de la Antenă. Fosta concurentă a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook după înfrângere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși își dorea să fie prima femeie din România care câștigă un show culinar, Roxana Blanche a pierdut această cursă, însă revine cu forțe proaspete, iar viața ei se va schimba cu siguranță de acum înainte, chiar dacă nu a ieșit învingătoare de această dată.

Tânăra le-a promis celor care au urmărit-o că va continua să practice meseria de bucătar și a ținut să le mulțumească mai multor persoane pentru sprijin. Cel mai emoționant mesaj este cel către tatăl ei, care nu se mai află printre noi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Drumul meu abia începe! Această experiență doar mi-a pornit pofta de luptă , pofta de competiții și pofta de “bucătărie”! Vă mulțumesc tuturor, deoarece ați fost alături de mine și ați făcut această experiență să fie de un milion de ori mai frumoasă.

Echipa a fost alături de mine, iar fără de ea nu aș fi fost aici ! AZI MĂ RIDIC ÎN FAȚA VOASTRĂ ȘI VĂ MULȚUMESC ATÂT CĂ OM, CÂT ȘI CĂ BUCĂTAR ! Azi, ziua mea a fost mai frumoasă datorită vouă, azi nu am să fiu supărată deoarece am câștigat mult mai mult decât premiul cel mare, am câștigat respectul și inimile voastre!

ADVERTISEMENT

Vreau să mulțumesc echipei că a luptat alături de mine până în ultima clipă! Vreau să îi mulțumesc lui Chef Florin Dumitrescu că a avut încredere în mine și m-a susținut până la final. Vreau să îi mulțumesc mentorului și “tatălui meu” Chef Cezar Munteanu pentru că m-a învățat să fiu un bucătar profesionist și om în același timp.

Vreau să îi mulțumesc lui Chef George Valery și Chef Claudio Costea pentru bucătarul care m-au învățat să devin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și mai am să vă zic două cuvinte : TE IUBESC, mami, pentru că ai fost lângă mine mereu. Alexandra, ai crezut în mine chiar și atunci când eu nu! Tati, ești mereu alături de mine de acolo de sus. Cătălin, tu ai știut mereu ce pot și ai știut unde pot ajunge. Semnat: BLENCHEF”, a scris Roxana Blanche pe Facebook.



Roxana Blanche are 27 de ani, iar prima dată când a început să ia contact cu bucătăria a fost în 2015, când se pregătea să devină inginer zootehnist. Totul a fost pură întâmplare, însă s-a dovedit a fi meseria care i se potrivește cel mai bine.

ADVERTISEMENT