Messi a atins Centenarul și pentru Inter Miami! Reușită de excepție a fotbalistului argentinian

Inter Miami este necruțătoare în deplasare și l-a ajutat pe Messi să mai rescrie un capitol din istoria MLS, acolo unde argentinianul joacă din 2023, după despărțirea de PSG
Catalin Oprea
10.05.2026 | 07:07
Leo Messi și-a sărbătorit „centenarul” într-un mod mare. Fostul jucător al Barcelonei și Paris Saint-Germain a condus Inter Miami spre victorie împotriva Toronto FC (2-4) și l-a detronat pe Sebastian Giovinco. Acum, Messi e cel mai rapid jucător care a depășit bariera de 100 de contribuții de gol în istoria Major League Soccer (MLS).

Messi are 100 de contribuții la gol în 64 de meciuri

Italianul, acum retras, a avut nevoie de 95 de meciuri pentru a deveni a atinge borna 100: a înscris 58 de goluri și a oferit 42 de pase decisive. În schimb, Messi a reușit suta după doar de 64 de meciuri, timp în care a marcat 59 de goluri și a dat 41 de pase decisive.

Un gol și două pase decisive împotriva celor de la Toronto au pecetluit recordul lui Messi. Drumul spre victorie a fost deschis însă de Rodrigo de Paul. Fostul jucător de la Atlético Madrid a executat o lovitură liberă în zid, a recepționat mingea respinsă și, cu o lovitură din voleu, fără să lase mingea să cadă, a făcut 0-1 în minutul 44.

Luis Suárez a mărit avantajul lui Inter în minutul 56. Messi l-a servit în spațiu, iar uruguayanul, nemarcat, a marcat din poziție de singur cu portarul. S-a făcut 0-3, în minutul 73, când Sergio Reguilón a marcat primul său gol pentru Inter Miami.

Echipa din Florida a condus cu 4-0 pe terenul celor de la Toronto

Messi a încheiat „petrecerea” cu un gol specific lui, în minutul 75. Fostul jucător al Barcelonei a accelerat jocul în jumătatea adverse, a deschis spre dreapta către De Paul și a încheiat faza cu stângul, după ce a primit mingea pe la zece metri. Emilio Aristizabal a redus diferența cu două goluri consecutive (82 și 90) care nu au făcut decât să reducă scorul.

„A fost un meci greu, mai ales în prima repriză. Dar am reușit să obținem o victorie importantă, pentru că trebuia să câștigăm, având în vedere rezultatele recente și cum au evoluat lucrurile, așa că sunt fericit”, a declarat Messi după joc.

A șasea victorie în deplasare pentru Inter Miami

Inter Miami a fost învinsă săptămâna trecută, pe teren propriu, de Orlando City cu scorul de 4-3, într-un meci în care conducea cu 3-0, și e fără victorie pe noul stadion al echipei, dar seria de victorii în deplasare a ajuns acum la șase.

În clasament, Inter Miami este pe locul trei, în Conferința de Est, după Nashville și New England Revolution. Iar Messi e tot pe locul trei în clasamentul golgheterilor, cu nouă reușite în acest sezon.

