Messi a mai bătut un record chiar înainte de Mondiale! Ce performanță a stabilit argentinianul în fața meciului 200 la națională

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Naționala de fotbal a Argentinei a învins fără emoții Islanda, scor 3-0, într-un meci amical disputat pe Jordan-Hare Stadium, continuând seria rezultatelor pozitive înaintea debutului la Cupa Mondială.

Messi a devenit cel mai vârstnic marcator al naționalei Argentinei

Argentina a controlat jocul încă din start, iar Barco a deschis scorul în minutul 8. Sud-americanii au continuat să domine și au mai ratat câteva ocazii importante prin Alexis Mac Allister și Lautaro Martínez.

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Momentul cel mai așteptat de cei aproximativ 85.000 de spectatori prezenți în tribune a venit în minutul 68, când . La doar un minut după intrare, căpitanul Argentinei a contribuit la faza din care Lautaro Martínez a obținut un penalty, transformat ulterior chiar de starul lui Inter Miami pentru 2-0.

Golul a fost al117-lea marcat de Messi pentru reprezentativa Argentinei, în cea de-a 199-a selecție internațională. În vârstă de 38 de ani, atacantul a devenit cel mai vârstnic jucător care înscrie pentru naționala „albiceleste”, depășind un record deținut anterior de Ángel Labruna. Acesta a jucat la națională între 1942 și 1958, marcând 17 goluri în 37 de meciuri.

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Campioana mondială debutează contra Algeriei

Pentru atacantul argentinian a reprezentat golul cu numărul 911 din carieră. Scorul final a fost stabilit în minutul 86 de Thiago Almada, la capătul unui contraatac inițiat de Messi și continuat de Rodrigo De Paul.

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Victoria este a șaptea consecutivă pentru Argentina în meciurile de pregătire, iar echipa lui Scaloni pare să intre într-o formă excelentă înaintea debutului la Cupa Mondială, programat săptămâna viitoare împotriva Algeriei.

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Meciul de debut este pe 17 iunie cu Algeria, în Kansas. Apoi, ”Pumele” vor întâlni Austria pe 22 iunie în Arlington, Texas. Ultimul meci din grupă va fi pe 28 iunie împotriva Iordanului, tot la Arlington.

Lotul naționalei Argentinei

Portari: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)

Fundași: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenhman), Facundo Medina (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Senesi (Bournemouth)

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Mijlocași: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul – (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Valentin Barco (RC Strasbourg)

Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone –(Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), Julian Alvarez (Atletico Madrid)