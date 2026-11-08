Messi a rescris istoria în MLS. O nouă performanță remarcabilă pentru fotbalistul de 39 de ani

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Lionel Messi a devenit primul jucător care a câștigat de două ori consecutiv trofeul „Gheata de Aur” a MLS, după ce atacantul echipei Inter Miami a încheiat sezonul regulat al Major League Soccer din 2026 cu 26 de goluri, cel mai mare număr din ligă.

Messi a câștigat a doua Gheată de Aur în MLS

Messi este abia al șaselea jucător care a terminat cu cele mai multe goluri în mai multe sezoane regulare ale MLS. Cele 26 de goluri ale sale din acest sezon au fost marcate în 31 de meciuri (29 ca titular).

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a înregistrat, de asemenea, 17 pase decisive, ajungând la un total de 43 de contribuții la goluri, cel mai mare număr din ligă.

Messi nu a reușit să-și mărească numărul de goluri din 2026 în ultimul său meci din sezonul regulat, disputat sâmbătă, când Miami a pierdut avantajul de trei goluri de la pauză, terminând la egalitate, 3-3, cu Charlotte FC.

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Și-a calificat echipa în play-off și în Liga Campionilor Concacaf

Cu toate acestea, el a terminat sezonul cu un avans de patru goluri față de cel mai apropiat urmăritor, atacantul croat al echipei FC Dallas, Petar Musa. Atacantul echipei Nashville SC, Sam Surridge, a terminat pe locul al treilea, cu 21 de goluri, după ce a marcat de două ori în ultima etapă.

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pe locul al doilea în clasamentul Conferinței de Est, asigurându-i un loc în playoff și un bilet la următoarea ediție a Ligii Campionilor Concacaf pentru a patra oară consecutiv.

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Messi a câștigat Gheata de Aur în 2025 după ce a marcat 29 de goluri în doar 28 de meciuri din sezonul regulat, depășindu-i pe Denis Bouanga și Surridge, care au înregistrat câte 24 de goluri fiecare. Câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur a înregistrat, de asemenea, 19 pase decisive în 2025, cel mai mare număr din ligă.

Șanse mari să primească al treilea titlu de MVP din MLS

Eforturile sale i-au adus titlul de MVP în 2025, iar el rămâne favoritul pentru a câștiga din nou trofeul în 2026. Fiind desemnat MVP al ligii și în primul său sezon complet la Miami, în 2024, el va deveni primul jucător care câștigă titlul de trei ori dacă va primi premiul și în acest an.

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„Nu am nicio îndoială că este cel mai bun dintre toți”, a declarat recent antrenorul echipei Miami, Cristian „Kily” González, referindu-se la Messi. „Nimeni nu se poate compara cu el când vine vorba de respectul față de colegii săi. Leo, la vârsta lui și având în vedere ce realizează, din punctul meu de vedere, merită titlul de MVP, dar și Balonul de Aur. Sper să reușească să le câștige pe amândouă”, a mai spus acesta.

Inter Miami, egalată după ce a avut 3-0 la pauză

Azi noapte, Ian Fray a deschis scorul pentru Miami în minutul 14, sâmbătă, în urma unei lovituri de colț executate de Messi. Luis Suárez a împins mingea în poartă de la distanță mică în minutul 33, după ce Germán Berterame a deviat cu capul spre poartă lovitura de colț a lui Messi. Rodrigo De Paul a dus scorul la 3-0 în minutul 42, cu un șut de la distanță, din afara careului de pedeapsă.

Apoi, imediat după pauză, a urmat revenirea echipei Charlotte. Liel Abada a marcat în minutele 50 și 55, iar Rodolfo Aloko a egalat în minutul 90, când a trimis mingea în poartă din respingere, după ce Tyger Smalls a lovit bara.

Urmează duelul cu Columbus Crew

Inter Miami a terminat pe locul al doilea în Conferința de Est, cu 60 de puncte, după ce New England, ocupanta locului al treilea, a pierdut cu 1-0 la Orlando. Nashville a învins Cincinnati cu 2-0 și a terminat cu 77 de puncte, doborând recordul MLS al Miami-ului pentru un singur sezon, de 74 de puncte, stabilit în 2024.

Echipa din Miami va beneficia de avantajul terenului propriu în seria din primul tur al playoff-ului, disputată în formatul „cel mai bun din trei meciuri”, împotriva echipei Columbus Crew, clasată pe locul al șaptelea.