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Ce nebunie! E ireal cât a ținut primul meci jucat de Messi după finala CM. Americanii au văzut ceva de poveste. Video

Căpitanul naționalei Argentinei, care nu și-a făcut publică decizia privind viitorul său la prima reprezentativă, s-a întors în forță la Inter Miami, unde vrea să mai joace doi ani
Catalin Oprea
06.08.2026 | 06:58
Ce nebunie E ireal cat a tinut primul meci jucat de Messi dupa finala CM Americanii au vazut ceva de poveste Video
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Lionel Messi a revenit în forță la Inter Miami FOTO X
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Lionel Messi a jucat pentru prima dată, ca titular, pentru Inter Miami, de la întoarcerea sa de la Cupa Mondială, și a marcat două goluri, care au ajutat echipa sa să învingă cu 4-2, pe Atlético de San Luis, în primul său meci din cadrul Leagues Cup 2026.

Messi, două goluri și un assit în Leagues Cup

Oaspeții au deschis scorul devreme, pe Nu Stadium din Miami, când David Rodriguez a înscris cu o lovitură de cap în al patrulea minut, după o fază frumoasă a echipei San Luis, dar avantajul nu a durat mult. Messi a egalat în minutul 11, iar apoi Inter s-a dezlănțuit. Segovia a făcut 2-1, în minutul 26, Messi a ridicat scorul la 3-1, în minutul 44, iar Micael a pecetluit scorul pauzei, în prelungirile primei reprise, din pasa lui Messi.

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Dubla l-a transformat pe Messi în cel mai bun marcator din istoria Leagues Cup, cu 14 goluri, cu unul mai mult decât Denis Bouanga de la LAFC. De asemenea, cele două goluri, i-au adus lui Messi, care a jucat 39 de minute în primul său meci după revenire, un egal 2-2 în MLS cu Columbus, al cincilea său meci cu mai multe goluri în cele 12 partide disputate în carieră în Leagues Cup.

Luis Suarez n-are drept de joc în competiție

Repriza a doua a fost marcată de o întrerupere din cauza ploii torențiale, după ce Rafa Llorente a redus din avantajul echipei Miami cu un șut spectaculos. San Luis nu a reușit însă să revină în joc odată cu reluarea partidei, în ciuda unor ocazii bune pe final.

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În absența lui Messi, Luis Suárez a contribuit la stabilizarea echipei Miami la revenirea în MLS după Cupa Mondială, dar uruguayanul nu a putut juca împotriva echipei San Luis. El a început să-și ispășească primul meci dintr-o suspendare de șase etape, pentru că a scuipat un membru al staff-ului echipei Seattle Sounders FC, după înfrângerea echipei sale în finala Leagues Cup din 2025.

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Suspendarea de șase meciuri înseamnă că Suárez, care a marcat șapte goluri în ultimele patru meciuri, nu va juca deloc în ediția Leagues Cup, din acest an.

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Inter Miami a pierdut locul de lider în MLS

Înainte de a pleca la Cupa Mondială la sfârșitul lunii mai – unde Argentina a pierdut în fața Spaniei în finală – Messi a ajutat echipa din Miami să câștige patru meciuri consecutive, consolidându-i poziția în fruntea clasamentului Conferinței de Est a MLS. Poziție pe care, între timp a pierdut-o, în fața celor de la Nashville.

Messi a condus echipa din Miami la titlul din Leagues Cup în 2023, la scurt timp după sosirea sa la club.

Următorul meci al echipei din Miami în Leagues Cup va avea loc sâmbătă împotriva echipei Monterrey, în timp ce San Luis va juca duminică împotriva echipei Nashville SC.

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