„Messi al Canadei”, apariție-surpriză la Universitatea Craiova! Cum a ajuns în Bănie

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La 16 ani, era considerat una dintre marile speranțe ale fotbalului canadian, iar talentul său îi adusese comparații cu Lionel Messi. A jucat pentru naționalele de juniori ale Canadei, a atras atenția cluburilor europene și a stabilit un record de precocitate în fotbalul nord-american. La 30 de ani, Hanson Boakai revine în prim-plan într-o ipostază surprinzătoare: fostul mijlocaș a ajuns la Universitatea Craiova, dar nu pentru a evolua în SuperLiga, ci pentru a juca futsal!

Hanson Boakai, „Messi al Canadei”, joacă la două echipe din Oltenia

O poveste neobișnuită vine din fotbalul oltean. Hanson Boakai, fost internațional canadian de juniori și unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației sale, îmbină în prezent fotbalul clasic cu cel în sală.

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Boakai este legitimat la ACSO Filiași, formație din Liga 3, dar joacă în același timp și pentru echipa de futsal a Universității Craiova. Fotbalistul are acordul necesar pentru a evolua la ambele echipe, astfel că își poate continua activitatea în cele două discipline.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât vorbim despre un jucător care, în adolescență, era prezentat drept una dintre marile speranțe ale fotbalului nord-american. Născut în Guineea, dar crescut în Canada, Hanson Boakai a primit porecla „Messi al Canadei” datorită stilului său de joc, driblingurilor și calităților tehnice. Acum, la 30 de ani, fostul mare talent își împarte activitatea între terenurile de fotbal din Liga 3 și parchetul sălilor de futsal.

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La 16 ani, Hanson Boakai făcea senzație în Canada! A stabilit un record și a jucat la Mondial

Hanson Boakai s-a născut pe 28 octombrie 1996, în Guineea, iar în copilărie s-a stabilit alături de familie în Canada. A crescut fotbalistic la Edmonton și a atras rapid atenția prin tehnica sa, viteza de execuție și capacitatea de a elimina adversarii prin dribling.

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În 2013, la doar 16 ani și 231 de zile, a devenit cel mai tânăr fotbalist care evoluase într-un meci din North American Soccer League, competiție în care reprezenta FC Edmonton. Tot în 2013, Boakai a participat alături de naționala Canadei la , desfășurat în Emiratele Arabe Unite. Anterior, contribuise la obținerea medaliei de bronz la Campionatul CONCACAF U17, unde a marcat de două ori.

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Evoluțiile sale au alimentat comparațiile cu Lionel Messi, iar presa nord-americană îl prezenta drept un fotbalist cu un viitor promițător. Boakai a continuat să reprezinte Canada și la nivelurile U20 și U23, însă ascensiunea sa către fotbalul de elită nu a urmat traseul anticipat.

Hanson Boakai a mai trecut pe la Universitatea Craiova în 2017

Povestea canadianului are și un episod mai puțin cunoscut, care încă din urmă cu nouă ani. În vara anului 2017, Hanson Boakai s-a antrenat cu echipa secundă a clubului din Bănie, în încercarea de a obține un contract. La vremea respectivă, mijlocașul avea doar 20 de ani și venea cu reputația unui fotbalist extrem de talentat.

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Mutarea nu s-a concretizat, iar canadianul a ajuns ulterior în probe la UTA Arad. Totuși, experiența sa în fotbalul românesc nu a durat foarte mult. Cariera l-a purtat și prin alte campionate europene, inclusiv în Suedia și Finlanda, unde a încercat să își valorifice calitățile. În 2020, a revenit la FC Edmonton, clubul la care debutase în fotbalul profesionist.