Sport

”Messi al Egiptului”, condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Tocmai fusese suspendat 4 ani pentru dopaj

Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a fotbalului african a fost condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Cine este, de fapt, cel supranumit ”Messi al Egiptului”.
Traian Terzian
01.01.2026 | 01:00
Un fotbalist egiptean, condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Sursă foto: nst.com.my
Vedetă în țara sa natală unde este legitimat la Pyramids SC, Ramadan Sobhi a fost condamnat la închisoare pentru că a falsificat documente în legătură cu examenele sale din industria ospitalității.

Fotbalistul trecut prin Premier League, condamnat pentru falsificare de documente

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani, care a marcat 2 goluri în 37 de meciuri jucate la naționala Egiptului, a fost acuzat alături de alți indivizi că a falsificat documente în timp ce studia la Institutul Superior Faraonic pentru Turism și Hoteluri din Giza, lângă capitala Cairo.

Conform publicației Daily Mail, Ramadan Sobhi s-a făcut vinovat de primirea unor foi cu răspunsuri pentru examene, de modificarea prezenței la cursuri și de faptul că ar fi pus pe altcineva să susțină anumite examene în locul lui.

Fotbalistul care a negat aceste acuzații a fost condamnat la un an de închisoare, în timp ce o altă persoană a primit o pedeapsă de un an de muncă în folosul comunității. O a treia persoană a fost achitată, în timp ce al patrulea inculpat, care este fugar, a primit o condamnare în lipsă la 10 ani de închisoare.

Ramadan Sobhi, suspendat pentru că a încălcat codul antidoping

Pentru Ramadan Sobhi se poate spune că anul 2025 a fost unul cu adevărat de coșmar. În noiembrie, el a primit o suspendare de 4 ani din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, după ce a încălcat reglementărilor antidoping.

Fotbalistul a picat pentru prima dată un test antidoping în martie 2024,  dar suspendarea sa provizorie avea să fie ridicată de Organizația Egipteană Antidoping în iunie același an. Agenția Mondială Antidoping a făcut apel la această decizie, iar TAS a decis, în cele din urmă, suspendarea fotbalistului.

”Messi al Egiptului” a jucat 3 ani în Anglia

Ramadan Sobhi și-a început cariera la Al Ahli și după doi ani extraordinari a prins transferul vieții în Premier League. Stoke City a plătit 5 milioane de lire sterline pentru transferul celui deja supranumit ”Messi al Egiptului”.

A jucat 46 de meciuri și a marcat 3 goluri pentru formația britanică, dar retrogradarea echipei în Championship a însemnat plecarea sa la Huddersfield. Aici a jucat doar 4 meciuri în 6 luni și a urmat întoarcerea în țara natală.

După un an petrecut la Al Ahli, Ramadan Sobhi a semnat cu rivala Pyramids SC. A reușit să câștige alături de noua sa formație Cupa Egiptului și Liga Campionilor Africii în sezonul precedent.

