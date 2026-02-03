Sport

Andrei Vlad și-a găsit echipă! Unde va juca fotbalistul care l-a dat în judecată pe Gigi Becali

Andrei Vlad și-a încheiat conturile cu echipa din Kazahstan, la care a evoluat, în ultimul an și este aproape de a semna un nou angajament.
Catalin Oprea
03.02.2026 | 12:46
Andrei Vlad sia gasit echipa Unde va juca fotbalistul care la dat in judecata pe Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Vlad și-a găsit echipă. Unde ar putea merge fostul fotbalist de la FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Andrei Vlad, fotbalistul despre care Gigi Becali spunea că este Messi al portarilor, și-a găsit echipă după ce s-a despărțit de kazacii de la Aktobe. Goal-keeperul de 26 de ani este aproape de a semna un nou contract.

Andrei Vlad este aproape de Volos

Fostul internațional de tineret e în tratative avansate cu Volos, gruparea de pe locul 7 din Grecia. El este așteptat să efectueze vizita medicală și, dacă nu vor fi probleme, semnarea contractului devine o chestiune de zile.

ADVERTISEMENT

La începutul anului 2025, după ce a terminat angajamentul cu FCSB, Vlad a fost transferat la Aktobe și a jucat 27 de meciuri cu aceasta. Vara trecută, el a prins două meciuri în preliminariile Europa League și încă două în preliminariile Conference League.

Andrei Vlad și-a reziliat contractul cu Aktobe și a purtat discuții cu Rapid, dar principalul său obiectiv a rămas transferul în străinătate. Iar pista Volos pare să-i îndeplinească această dorință.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru...
Digi24.ro
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații

Grecii sunt pe locul 7 în campionat

Grecii, care sunt antrenați de spaniolul Juan Ferrando, caută o variantă de a-i asigura concurență portarului Marios Siampanis, fost la PAOK și Olympiakos, dar cu evoluții oscilante la Volos.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea

Echipa greacă are 25 de puncte după 19 etape și se află pe locul 7, destul de departe de zona care i-ar putea asigura prezența în cupele europene. În campionatul elen mai evoluează și alți patru fotbaliști români.

Andrei Ivan joacă la Panseraikos (locul 14 – ultimul), Alex Mățan și Sebastian Mladen evoluează pentru Panetolikos (locul 12), iar Răzvan Marin îmbracă tricoul liderului AEK Atena, care se bate pentru titlu cu PAOK Salonic, unde antrenor e Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

“Messi” al portarilor și-a dat în judecată fostul patron

Andrei Vlad s-a despărțit de campioana României după aproape 8 ani alături de „roș-albaștrii”. La câteva luni după ce a plecat de la FCSB, potrivit informațiilor FANATIK, el și-a dat în judecată fostul club la comisiile Federației Române de Fotbal.

Fotbalistul a reclamat neprimirea unui bonus, iar suma solicitată este de aproximativ 10.000 de euro. Vlad a fost unul dintre preferații lui Gigi Becali, care l-a numit Messi al portarilor, dar gafele sale l-au scos de la inima patronului.

El a plecat liber de contract și a semnat cu Aktobe, desi la începutul anului trecut a fost în cantonament cu Petrolul. Antrenorul de atunci al lupilor galbeni, Adrian Mutu, a vrut să-l transfere, însă fotbalistul a preferat varianta Kazahstan.

Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB! Ce număr va purta noul jucător al...
Fanatik
Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB! Ce număr va purta noul jucător al campioanei și cât îl costă mutarea pe Gigi Becali. Update exclusiv
Când va fi gata noul stadion Dinamo şi cât costă noua arenă! Lucian...
Fanatik
Când va fi gata noul stadion Dinamo şi cât costă noua arenă! Lucian Bode a dat toate detaliile. Exclusiv
Răzvan Ioan Boanchiș, editorial de suflet după ultimele vești despre selecționerul României: „Multă...
Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, editorial de suflet după ultimele vești despre selecționerul României: „Multă sănătate, domnule Mircea Lucescu”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decebal Rădulescu a prezentat numele viitorului selecționer: 'Vă anunț în exclusivitate'
iamsport.ro
Decebal Rădulescu a prezentat numele viitorului selecționer: 'Vă anunț în exclusivitate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!