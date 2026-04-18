Messi cheltuie 600.000 de euro pentru copiii săi! Ce decizie a luat starul naționalei Argentinei

Lionel Messi a demarat construirea a trei case pentru copiii săi în localitatea Castelldefels, de lângă Barcelona. Decizia fotbalistului de la Inter Miami confirm mai vechea sa intenție de a se stabili în orașul catalan, după ce își va pune chetele în cui. Mai mult decât atât, Messi vrea să-și țină cei trei fii aproape.

Messi le construiește case băieților lui la Barcelona

Consiliul Local al orașului Castelldefels a aprobat proiectul pentru parcelele de teren, unde jucătorul va construi trei case în numele lui Thiago, Mateo și Ciro. Lionel Messi locuiește Castelldefels din 2009. Orășelul de 60.000 de locuitori, aflat la 5 kilometri de mare, este recunoscut ca o zonă exclusivistă.

Potrivit lui El Periódico, Consiliul Local al orașului catalan a aprobat la începutul acestui an urbanizarea mai multor străzi din zona montană a cartierului, cu scopul de a transforma parcele în terenuri constructibile. Proiectul îi include pe fiii jucătorului de la Inter Miami – Thiago, 13 ani; Mateo, 11 ani; și Ciro, în vârstă de 8 ani.

Acțiunea are un buget estimat de 600.000 de euro și include nu doar construcția locuințelor, ci și adaptarea mediului urban. Adică instalarea serviciilor de bază precum apă, electricitate, canalizare și telecomunicații, precum și extinderea unei străzi pentru a facilita accesul la noile parcele.

Argentinianul cedează o parte de teren comunității

Casele au fost proiectate de studioul Torres Grané Arquitectes, condus de arhitectul Jordi Grané. Proiectul include și un aspect public: Leo Messi va ceda gratuit o parte din teren pentru uz comunitar. Mai exact, este planificată crearea unei zone verzi, cu vegetație mediteraneană precum măslini, carob și migdali, precum și un sistem automat de irigații, care va contribui la integrarea dezvoltării în mediu.

un domeniu de peste 10.000 de metri pătrați pe care l-a extins de-a lungul anilor. Proprietatea sa dispune de facilități precum un teren privat de fotbal, o piscină încălzită, o sală de sport, un teren de tenis și zone de agrement pentru familie.

Argentinianul e legat de Miami până în 2028

El este legat prin angajament până în 2028, când va avea 41 de ani. În contract ar exista, însă, anumite clauze conform cărora angajamentul poate fi întrerupt mai devreme. Lionel Messi ar avea opțiunea să rezilieze contractul în decembrie 2026, iar clubul din Miami ar avea dreptul să întrerupă colaborarea un an mai târziu.