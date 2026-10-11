Sport

Messi de nota 10! Prestație stelară a argentinianului la primul meci după retragerea de la națională

Catalin Oprea
11.10.2026 | 06:10
Messi de nota 10 Prestatie stelara a argentinianului la primul meci dupa retragerea de la nationala
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Messi a făcut show cu DC United FOTO X
Lionel Messi s-a întors la Inter Miami și a făcut un joc fabulos contra echipei lui Louis Munteanu, fiind notat cu 10 pentru prestația sa de excepție
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Inter Miami a câștigat clar duelul cu DC United, echipa românului Louis Munteanu, grație prestației perechii Messi – Suarez. Atacantul naționalei nu a jucat fiind indisponibil după ce s-a accidentat la un antrenament al primei reprezentative.

Messi și Suarez au reușit câte o dublă

Showul lui Messi a început după pauză. În debutul reprizei secunde, în minutul 37, argentinianul a preluat o centrare lobată trimisă de Suárez și a trimis mingea pe lângă portarul Sean Johnson, pentru 3-0. Apoi, în minutul 60,

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Messi a stabilit scorul final după ce a controlat o pasă cu călcâiul venită de la Rodrigo De Paul, l-a driblat pe fundașul Lucas Bartlett și a șutat perfect la colțul lung. Anterior, în prima repriză, uruguayanul Luis Suárez a înscris și el o dublă, minutele 3 și 39.

Argentinianul, notat cu 10 de sofascore

Argentinianul a primit nota maximă 10 pe platforma Sofascore, încheind partida cu 6 șuturi (4 pe spațiul porții) și o bară. El a ajuns la un total de 23 de goluri în acest sezon de Major League Soccer, consolidându-și poziția de lider în clasamentul golgheterilor. Messi a marcat golul cu numărul 934 al carierei. Pentru Inter Miami el a punctat de 104 ori.

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Louis Munteanu a ratat meciul direct împotriva lui Lionel Messi din cauza unei accidentări la gleznă, pe care a suferit-o la echipa națională, fiind indisponibil pentru această partidă.

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Louis Munteanu revine în noiembrie

Testele medicale efectuate în Statele Unite au arătat o problemă medicală serioasă la gleznă, diagnosticul indicând că va trebui să stea departe de gazon aproximativ 2-3 săptămâni.

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Munteanu va rata și următoarele confruntări din Major League Soccer ale echipei sale, urmând să revină pe teren cel mai probabil la începutul lunii noiembrie. El a reușit să marcheze 6 goluri și să ofere 2 pase decisive în cele 22 de meciuri disputate în acest sezon.

Victoria o readuce pe Inter Miami pe locul 2 în Conferința de Est. D.C. United ocupă locul 12, având șanse mici să mai prindă play-offul.

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