„Messi” din bucătărie vine să-l ajute pe Mirel Rădoi la echipa națională. Pe cine a angajat FRF

FRF a angajat un fost câștigător al concursului „Masterchef” pentru echipa națională. Andrei Voica, „Messi”, așa cum a fost poreclit datorită asemănării cu , va găti pentru „tricolori”. Acesta are o poveste viață impresionantă, fiind un fost fotbalist talentat, dar care a trecut prin multe încercări în viață.

În altă ordine de idei, selecționerul echipei naționale a României, Mirel Rădoi, a anunțat lista preliminară cu jucătorii din străinătate convocați. Printre aceste nume își fac loc Andrei Rațiu, fotbalist legitimat la Villareal și care ar putea să-și facă debutul la naționala mare, Alexandru Mitriță sau Florin Andone.

Federația Română de Fotbal face mutări pentru a îmbunătăți performanța jucătorilor. Alimentația sportivilor „tricolori” este foarte importantă, iar oficialii au decis să aducă un om cu adevărat pregătit în acest domeniu. Fost câștigător al concursului „Masterchef”, Andrei Voica, vine să le gătească fotbaliștilor de la națională.

Acesta deține câteva restaurante în Craiova, dar este și bucătarul , club recunoscut pentru faptul că oferă jucătorilor legitimați cele mai bune condiții. Oltenii mai dau doi oameni în staff-ul reprezentativei României, fiind vorba de medicul Claudiu Stamatescu și kinetoterapeutul Ovidiu Blendea.

În ceea ce-l privește pe Voica, acesta are o viață despre care s-ar putea face un film. La 22 de ani ajungea să joace în Divizia B, dar o accidentare l-a făcut să se retragă și să plece în Spania: „Aș putea să scriu o carte despre viața mea, eu știam doar fotbal. Am avut foarte puțini bani la mine când am plecat.

Nu îmi este rușine să spun că am făcut și foamea și că am ajuns să stau și e bănci în parc, am muncit pentru ce am și am reușit în viață. Sunt o persoană foarte ambițioasă, iar în ultimul an petrecut în Spania ajunsesem să conduc unul dintre cele mai bune restaurante din Madrid,” spunea Voica.

Andrei Voica: „Alexandru Mitriță m-a poreclit Messi”. Lumea striga la el când Universitatea Craiova juca slab

Emisiunea concurs „Masterchef” a reprezentat un moment foarte important din viața lui Andrei Voica. Acesta se afla în Spania când a trimis un mail în care se înscria. A fost concurentul 10.804, astfel că șansele de câștig pareau să fie mici, dar „Messi” Voica s-a ambiționat și a câștigat concursul, iar visul său devenea realitate. Cu doar câțiva ani în urmă, ajungea în Spania cu doar 200 de euro în buzunar.

De remarcat că Andrei Voica nu este singurul câștigător al acestui concurs din orașul Craiova. Ciprian Ogarcă este și el un mare fan al Universității Craiova.

„Dacă ar fi fost să câștig concursul în Spania, aș fi vrut să ajung să fiu bucătarul Barcelonei. Problema mare a fost că eu țineam cu catalanii de când eram copil și locuiam de 10 ani în Madrid, era totul o nebunie. Mă bucur foarte mult că am ajuns să lucrez pentru Universitatea Craiova.

m-a poreclit Messi, întrucât semăn foarte mult cu argetinianul și chiar a fost o postare a clubului despre mine și cineva din comentarii a întrebat dacă Știința l-a transferat pe Lionel Messi.

Când echipa joacă mai slab, lumea se mai uită la mine în tribună și mă întreabă ce le-am dat de mâncare, dar meniul înainte de meci este bine stabilit. Eu cred că Universitatea are cea mai bună alimentație din prima ligă,” mai povestea omul care acum va trebui să se ocupe de alimentația jucătorilor echipei naționale. În septembrie, România va relua lupta pentru un loc la Mondiale.

