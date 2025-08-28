Messi, din nou magistral. Inter Miami este în finala Leagues Cup, după o evoluție spectaculoasă a argentinianului

Lionel Messi a marcat de două ori la revenirea sa pe teren, iar Inter Miami a învins Orlando City cu 3-1, calificându-se în finala Leagues Cup. Inter Miami va juca în deplasare împotriva câștigătoarei echipei Seattle Sounders, care a învins cu 2-0 pe terenul celor de la Los Angeles Galaxy.

Messi a întors meciul cu două goluri în 11 minute

Messi a revenit pe teren, după ce a absentat în meciul anterior, din cauza unei accidentări la tendon. El a avut o evoluție consistentă și a fost decisive pentru echipa sa, care s-a calificat în finala competiției, programată duminică.

Croatul Marco Pašalić a deschis scorul pentru Orlando chiar înainte de pauză. Faza a trecut de verificarea VAR pentru un posibil henț. Se părea că Miami are un adevărat complex

Când speranțele lui Inter începuseră să se destrame, în rol și-a intrat Messi. El a egalat în minutul 77, transformând un penalty după ce Tadeo Allende a fost faultat în careu. Messi a făcut diferența, în minutul 88, când a combinat cu Jordi Alba pentru a aduce Miami în avantaj.

Inter Miami a câștigat trofeul în 2023

Ultimul gol al meciului a fost marcat de Telasco Segovia, care i-a pasat mingea lui Luis Suarez și a primit-o înapoi, pentru a pune capăt suspansului. S-a terminat 3-1, iar Inter Miami e la un meci de trofeul pe care l-a câștigat în 2023.

A fost un meci intens, așa cum era de așteptat, în care au fost acordate, în total, nouă cartonașe galbene și un cartonaș roșu. Fundașul lui Orlando City, David Brekalo, a fost cel eliminat. El a apărăsit terenul în minutul 75.

Prezența în finala Leagues Cup, competiție care reunește echipele din MLS și MX (liga mexicană) îl aduce pe Messi la un pas de al doilea trofeu major de când a ales să joace peste Ocean. În campionat, echipa argentinianului nu stă tocmai fericit, având de recuperate puncte.

61 de goluri în 72 de partide pentru starul argentinian

Visul lui Messi este să câștige MLS, și să așeze un titlu cu Inter Miami, lângă cele zece câștigate cu Barcelona și cele două cu PSG. Va avea de tras, deoarece, în sezonul regular, Inter Miami este abia pe locul 6, la opt puncte de liderul Philadelphia, dar cu trei meciuri mai puțin jucate.

Messi are însă cifre spectaculoase, indiferent de situația echipei lui. A ajuns la 61 de goluri în 72 de partide jucate sub tricoul roz al americanilor. I