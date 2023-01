Gigi Becali a dat 20.000 de euro pe „Messi de România”! Povestea incredibilă a puştiului care pleacă în cantonament cu FCSB! Exclusiv

FCSB merge în Antalya în perioada 8-20 ianuarie, . Mihai Pintilii : Alexandru Maxim, Mihai Vlad Toma și David Popa.

David Popa, Alexandru Maxim și Mihai Vlad Toma, marile surprize ale FCSB pentru cantonamentul din Antalya. Nu au împlinit încă 16 ani

Despre David Popa, considerat cel mai talentat dintre cei trei, FANATIK scria încă din 2019. Era încă de atunci supranumit “Messi de România” și cucerea trofee pe bandă rulantă la categoria sa de vârstă.

Textul integral publicat despre povestea lui David Popa, “Messi de România”, publicat pe 16 iulie 2019

Gigi Becali, patronul de la FCSB, se lăuda recent că echipa sa are viitorul asigurat. Că sunt copii la Academie care vor ajunge mari vedete. Că a plătit câteva zeci de mii de euro pentru a aduce la Berceni unii dintre cei mai buni puști din România. FANATIK l-a descoperit pe cel numit deja „Messi de România”. Îl cheamă David Popa, are 12 ani, fiind născut pe 13 martie 2007 și e din Luduș. A venit la București în toamna lui 2018, joacă la una dintre grupele de copii de la FCSB, cea antrenată de Alin Stoica, și a luat deja trofee cu noua echipă.

“Messi de România”, David Popa: Peste 20 de trofee la doar 12 ani

Toți cei care l-au văzut au un singur cuvânt când vorbesc despre el. „Wow!” Ce face băiatul acesta cu mingea este inimaginabil la această vârstă? Vasi Geambazi, cel care se ocupă de Academie și cam știe tot ce este de valoare în țară, l-a adus la clubul său. Gigi Becali a scos din buzunar 20.000 de euro pentru a-l transfera pe „Messi” de la Luceafărul Cluj la FCSB.

Geambazi i-a convins și pe părinți, dar un rol important l-a avut și impresarul copilului, Florin Vulturar, cel care-l reprezintă și pe Olimpiu Moruțan la prima echipă. Vulturar i l-a prezentat de mai mult timp lui Geambazi, iar toamna trecută s-a făcut mutarea. Aveți mai jos povestea de viață a unei mari speranțe. Cu peste 20 de trofee la doar 12 ani. Cu oferte de la Barcelona, din Germania, din Italia. „Messi de România” e momentan la Gigi Becali în ogradă!

Începutul. Nicio jucărie la doi ani. Absolut niciuna!

David a început fotbalul la 4 ani, primul antrenor fiind Virgil Nicoară. Tatăl, Ștefan, este cel care ne introduce în poveste. „Avea doi ani și nu-i trebuia nicio jucărie. Nu a avut absolut nicio jucărie. Dacă-l întrebam ce să-ți ia tati, venea același răspuns: Se vedeau deja reale calități la trei ani, dribla unul, doi, trei copii… Nu puteau să-l prindă. De fapt, el la doi ani și-a luat jaloane din magazin și le-a pus în casă să le dribleze! Nici nu vă mai spun câte geamuri și vitrine a spart… Doamne, feri! Ne-a prins în toiul iernii cu geamul spart. Așa ceva…”

Poveștile de la Luduș abia încep. „Într-o seară nu am mai rezistat și la 11 noaptea i-am luat mingea și i-am spart-o. Am băgat acul în ea! Dar nu ai nicio șansă cu el. Are peste 20 de mingi în dormitor. Doarme cu ele. Așa ceva…”, dezvăluie tatăl. „Eu de la 4 ani am zis că o să ajungă foarte, foarte mare fotbalist dacă o să fie sănătos. El tot ce face pe teren face din instinct. De asta cred că va ajunge departe. Doar sănătos să fie! Nu a fost nici măcar răcit, dar e clar că sportul îl ajută foarte mult. Niciodată nu a făcut nici măcar injecții” Aici amănuntele vin de la doamna Ioana. Mama știe întotdeauna cel mai bine când e vorba despre sănătatea și grijile copilului.

Hattrick-ul care l-a mutat de la Luduș la Cluj Napoca

Și mai sunt detalii. „La patru ani, antrenorul de la Luduș l-a luat la grupa de 2004, cu trei ani mai mari decât David și a jucat doi ani acolo. Nu exista atunci grupă pentru vârsta lui. Apoi, grupa de 2005, care era foarte talentată, a ajuns în finală la turneul Gheorghe Ola. Ne-a bătut Clujul și din acel moment au început telefoanele. Toate cluburile din Cluj îl doreau. L-am dus peste tot. La Ardealul, la Sporting, la CFR, la fiecare câte un turneu”

Și cum s-a făcut transferul de la Luduș la Cluj? „A fost un meci tare Sporting cu Luceafărul Cluj, 3-0 pentru Sporting, cu hattrick dat de David. Antrenorul de la Luceafărul, care mi-a fost coleg, mi-a zis atunci că ei vor să-l cumpere pe David, să ne mutăm toți de la Luduș la Cluj. Ne-au oferit cazare și locuri de muncă și așa am luat decizia. Totul a fost perfect până a apărut o chichiță”, dezvăluie Ștefan.

„Mereu când mergeam la antrenament toți mă criticau. Mă strigau țăranul, că ei erau din Cluj și eu din Luduș. Nu-mi convenea deloc, dar nu băgam în seamă”

Hopa! Încep frecușurile, poveștile de vestiar, greutățile care de obicei nu-i ocolesc pe cei care nu au „spate”, ci doar talent. Ștefan Popa, tatăl lui David, pune totul pe masă. „David nu mai avea voie să fie cel mai bun jucător. Trebuia să-i paseze tot timpul unui coleg, Denis îl chema. Denis trebuia să dea goluri, Denis trebuia să iasă mereu cel mai bun. Se întâmpla când David avea 9-10 ani. Tot am stat, tot am suportat, dar David nu mai voia. Spunea că mai bine se lasă de fotbal decât să mai meargă la Luceafărul!”. Moment critic, într-adevăr…

Aici intervine David. L-a ascultat atent pe tatăl său până acum, dar e momentul să ne povestească el prin ce trecea. „Mereu când mergeam la antrenament toți mă criticau. Mă strigau țăranul, că ei erau din Cluj și eu din Luduș. Nu-mi convenea deloc, dar nu băgam în seamă. Apoi… Dacă eu dădeam o pasă de gol foarte bună, nu era miracol că am dat pasă, era miracol că a dat el gol… Și invers… Când marcam eu din pasa lui, toți îl lăudau pe el pentru pasă. Dacă pierdeam, întotdeauna era numai vina mea. Dacă echipa câștiga, pe mine nu mă băgau în seamă. La început mă înțelegeam bine cu Denis, dar cu timpul a prins ciudă pe mine și nu îmi mai vorbea. Era invidios”.

„Li se spunea să nu-i mai dea pasă lui David. Venea trist acasă non-stop”

Continuă Popa senior: „Am părinți care-mi povesteau că li se spunea copiilor să nu-i mai dea deloc pasă lui David”. Și doamna Ioana Popa are amănunte. „Au început să-l scoată din joc pe David și-l vedeam cât de trist era când venea acasă”. Singurul care nu participă la discuția noastră și se joacă pe gazon în apropierea piscinei este Ștefan, fratele mai mic al lui David. Nici nu ar avea de unde să știe că era prea mic pe vremea când lui David i se băgau strâmbe la Luceafărul Cluj.

Ne întoarcem. Păi și ce era de făcut? Pe David îl bătea gândul să se lase de fotbal, părinții știau că au un diamant în casă. Povestea merge mai departe, vorba reclamei. „Aveam multe oferte, am fost inclusiv la Hagi, la Academie. Îl doreau acolo, dar nu s-au înțeles cluburile. Cei de la Cluj au cerut 30.000 de euro, o sumă foarte mare. Știau că Hagi nu va plăti atât, dar au cerut mult și pentru că, spuneau ei, la Cupa Danone, Academia i-ar fi furat la unele meciuri. Chestii de orgoliu între cluburi”, spune Ștefan. Să mai spună cineva că la 9-10 ani nu e tensiune la fotbal și scandaluri cu arbitrii!

Ioana Popa continuă acum firul poveștii. „Nu ne-a fost deloc ușor. Noi de la Luduș ne-am mutat la Cluj cu David, apoi ne-am întors la Luduș. Nu știam încotro o vom apuca. La Hagi la Constanța, la București, în străinătate… Chiar nu știam ce ne rezervă viitorul… Auzind lumea din afară că David a plecat de la Cluj, că nu mai merge la turnee, au început telefoanele. Că de ce, că nu e posibil, ce s-a întâmplat, ce o să facem… Treburi de-astea. Am ajuns la București în toamna trecută, cu ajutorul domnului Florin Vulturar, pe care îl știm de la Luduș. Soția lui a fost colegă de clasă cu mine, ne cunoaștem și ne-a ajutat foarte mult. El ne-a zis că oamenii de la FCSB îl doresc foarte mult pe David, iar interesul pentru el de la București era mai vechi. De când David juca la Luceafărul Cluj”.

„Domnul Geambazi s-a înțeles repede cu noi și cu cei de la Luceafărul”

Pasă la Ștefan. Între timp David își ascultă părinții cu atenție și sigur bănuiți ce ține sub gheata stângă. Da, e cu piciorul pe minge… Are răbdare să terminăm istoria. Ar da fuga pe gazonul de vizavi să se joace, dar știe că mai sunt multe de relatat.

„Când au luat legătura cei de la FCSB cu cei de la Cluj, lucrurile au fost total opuse. Domnul Geambazi a discutat cu oamenii de la Luceafărul și, având și afaceri împreună cu terenuri sintetice, s-au înțeles rapid. Și noi am fost foarte fericiți, la fel și David. Știam că la FCSB sunt oameni care iubesc mult fotbalul și fac performanță, iar noi tocmai asta vrem pentru David: performanță! Suntem foarte mulțumiți de tot ceea ce se întâmplă cu David la București. Totul. Antrenamente, colegi, antrenori, școală”.

David vrea și el să ne spună cum se simte de când a venit la București, la FCSB. „Îmi place tare mult. Îmi place că sunt și jucători de la echipa mare care au venit să ne vadă la antrenamente sau la meciuri. A fost și Gnohere, a fost și Teixeira. M-am bucurat foarte mult. De Gnohere îmi place mai tare. Am fost și la meciuri pe Arena Națională cu toată familia. Adică, toți patru”.

Fratele Ștefănuț are astm, dar se va face, sigur, portar

„Al patrulea” continuă să ne ignore și să se joace prin curte. Ștefănuț ridică privirea când aude vocea blândă a mamei sau cea mai dură a tatălui. „Și lui îi place fotbalul, dar are o problemă. Are astm bronșic și sunt probleme când aleargă. Începe să tușească”, spun părinți i. „Dar are o viteză incredibilă”, îl laudă fratele mai mare. „Îi place mingea ca unui copil normal și probabil o să-l facem portar”, dezvăluie Ioana.

Perla familiei stă și ne ascultă. David zâmbește când aude vorbindu-se de minge și mai aruncă una bună. „Știți ce mi-a plăcut zilele trecute? Când un coleg la școală m-a întrebat dacă aveam mingea pe picior în burtă la mama! Am început să râd singur:)”

Scrisoarea de dragoste de la școală. Semnat: Anamaria!

Dar poveștile de la școala din Berceni nu se opresc aici. David a început să rupă inimile domnișoarelor. Ștefan ne arată ultima scrisoare pe care „Messi” a primit-o de la o colegă. O citim atent, cu intonație, iar puștiul se roșește tot până ajungem la capătul misivei. „Dragă David! Aș vrea să-ți spun că ești cel mai mare fotbalist pe care l-am cunoscut. Mult succes în continuare cu football-ul și să nu te lași niciodată! Mult succes! Semnat: Ana Maria”. Nu e nicio greșeală. Fata a scris FOOTBALL… Incredibil!

Sar fetele deja pe noua vedetă! „A mai fost o fată care mi-a zis zilele trecute, așa dintr-o dată, I-am zis !”, povestește David, râde, apoi ia mingea în brațe. Cea mai fidelă iubită la vârsta sa. „El e mai rușinos, dar toate vin în preajma lui. În parc erau trei-patru fete care stăteau în jurul lui că nu-l mai găseam”, spune, amuzat, și tatăl Ștefan.

„Așa sunt eu mai rușinos”, recunoaște David. „Da, e rușinos, dar foarte sociabil. Se integrează repede în orice colectiv, se face plăcut, își face rapid prieteni, e mereu cu zîmbetul pe buze indiferent ce se întâmplă”, sună caracterizarea mamei.

David mai pune o întâmplare pe reportofon. „Când m-a prezentat doamna dirigintă la București, toți copiii s-au ridicat în picioare când au auzit că joc fotbal. M-au impresionat! Suntem nouă fete și 12 băieți”.

Deși mutat de câteva luni la București, David ține și acum legătura cu prietenii săi de joacă de la Luduș. „Îmi scriu tot timpul, mă sună și mă întreabă când am meciuri sau turnee. M-au sunat mulți și de ziua mea, pe 13 martie, și m-am bucurat mult. Abia aștept în vacanța de vară, când o să stăm trei săptămâni la Luduș, să fiu cu ei în fiecare zi. Să batem mingea pe terenurile unde am început. Eu când vin la Luduș e ca și cum mă întorc mereu acasă”, povestește puștiul de 12 ani.

„Când suntem la Luduș trebuie să-i duc mâncarea pe teren? Stă până la 10 seara în fiecare zi. Copilăria lui acolo a fost, pe teren”, dezvăluie mama lui David. De casa de la Luduș mai are grijă, când familia e la București, tatăl lui Ștefan și mama Ioanei. „Merg din când în când, nu în fiecare zi”, ne mai spune Ștefan.

Meciul când toată tribuna a început să strige „Messi, Messi”

Tatăl lui David, cel care i-a spus pentru prima oară fiului său “Messi”, e convins de ce va urma. Se pare că dragostea de părinte nu e tot timpul subiectivă. „La un turneu cu Sporting, cei de la Luceafărul Cluj au avut și echipa a doua. După ce a jucat la prima echipă, David a intrat în ultimele trei minute și la echipa a doua. Era o lovitură liberă de pe la mijlocul terenului și a șutat David direct în vinclu. Golul victoriei! Au sărit toți colegii pe el, iar părinții din tribună aplaudau și scandau Vă dați seama cum ne-am simțit că eram acolo și noi!”

Încurajat de tatăl său, David ne povestește o întâmplare de acum doi ani, când era la Cluj și avea 10 ani. „Au venit cei de la Hoffenheim să mă vadă și domnul acela îmi repeta mereu: Și-a făcut și poze cu mine, apoi seara a mers la masă cu cei de la Luceafărul Cluj, unde eram, iar a doua zi nu am mai aflat nimic”. Ștefan îl aprobă pe băiat: „Nici acum nu știm ce s-a întâmplat. O enigmă, un mister a fost cu Hoffenheim”.

Florin Vulturar, cel care a avut un rol extrem de important în mutarea lui David Popa de la Cluj la FCSB evită să intre prea mult în detalii. Cel care are deja un jucător la echipa lui Gigi Becali, pe Olimpiu Moruțan, spune că și-ar dori ca David să-l înlocuiască la un moment dat chiar pe „Oli”.

„David e un talent înnăscut, are calități incredibile și am foarte multă încredere că va ajunge un jucător mare de tot. Acum trebuie avut grijă ca el să crească pe baze sănătoase. Cu siguranță că la Academia condusă de Vasi Geambazi are toate condițiile necesare. Sunt acolo niște oameni deosebiți, care îl sprijină non-stop. Eu o să-l susțin necondiționat și o să-l îndrum spre ce e mai bine ca pe copilul meu. M-aș bucura tare mult ca la un moment dat să-l înlocuiască pe Olimpiu la prima echipă a celor de la FCSB” – Florin Vulturar pentru FANATIK

„Noi avem și acum foarte multe oferte. M-au sunat și de la Athletic Bilbao, și Villarreal, și de la Dinamo Kiev chiar acum două săptămâni” – Ștefan Popa, tatăl lui David

„Am un antrenor foarte bun la FCSB. Domnul Alin Stoica. Îmi place foarte mult de el, îl iubesc! Și colegii mă strigă pe nume, nu ca la Cluj, mă simt extraordinar aici. Abia aștept în fiecare zi să merg la antrenamente” – David Popa

„Și domnul Vasi (n.r. – Geambazi) este extraordinar, s-a comportat foarte ok cu noi. Eu am serviciu, Ștefan la fel. Locuim într-o zonă foarte liniștită, apropiată de baza de la Berceni, e bine și pentru David, în 10 minute ajunge acolo cu taică-su, e bine pentru toată lumea – Ioana Popa