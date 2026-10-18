Messi e de neoprit după retragerea de la națională! „Va ajunge la 1.000 de goluri”

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Lionel Messi a marcat două goluri, în stilul său caracteristic, ajungând la 25 de reușite, cel mai bun bilanț al lui într-un sezon din MLS. Inter Miami a învins, în deplasare, la Atlanta United, scor 3-1 și este p locul doi în Conferința de Est a MLS.

Messi a dat două goluri identice în patru minute

După ce atacantul mexican Germán Berterame a deschis scorul pentru Miami în minutul 45, Messi a devenit protagonistul reprizei a doua, marcând două goluri în patru minute. Primul, în minutul 56, a venit după ce argentinianul a pătruns în careu de pe flancul drept și a făcut un schimb de pase cu Berterame la marginea careului de pedeapsă, a mai driblat un fundaș de la Atlanta și a tras la colțul scurt.

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Al doilea gol a fost oarecum similar. De data aceasta, Luis Suárez i-a oferit o ocazie de contraatac, iar atacantul argentinian a driblat un fundaș, înainte de a-l învinge încă o dată pe portarul echipei Atlanta, Lucas Hoyos. Atlanta a reușit un gol de consolare pe final, printr-un penalty transformat de fostul atacant al echipei Miami, Fafà Picault.

E golgheter în MLS și are un număr record de pase decisive

„Nu încetează niciodată să uimească lumea”, a spus antrenorul echipei Miami, Cristian „Kily” González, despre Messi după meci. „Adică, sincer, nu-mi vine să cred că un jucător, la 39 de ani, face ceea ce face el. Și ceea ce mă bucură cel mai mult este să văd că este cu adevărat fericit. Pentru că este fericit, dă tot ce are. Se distrează și se simte ca acasă.

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Așa cum spun mereu, el ne împinge să fim mai buni în fiecare zi. Este o bucurie imensă să-l avem aici, toată lumea știe cât de specială este relația noastră. De fiecare dată când îl văd, îmi aduce un zâmbet pe buze. Încă sunt uimit zilnic de el”, a spus antrenorul argentinian.

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Messi are un avans de șase goluri în cursa pentru Gheata de Aur a MLS și se afla, de asemenea, la egalitate cu Son Heung-Min de la LAFC la numărul de pase decisive (15), după ce i s-a atribuit o pasă decisivă secundară la primul gol marcat de Berterame.

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A ajuns la 936 de goluri în carieră

Acum a contribuit la marcarea unui gol în 13 meciuri consecutive, egalându-și a doua cea mai lungă serie din carieră, atât la club, cât și la națională.

Dubla de sâmbătă l-a dus pe Messi la 936 de goluri în carieră, iar antrenorul său nu are nicio îndoială că acesta poate atinge pragul de 1.000.„Da, cred că va ajunge la 1.000 de goluri”, a spus González, precizând: „Am încredere în asta. Știu că o va face, pentru că îi plac provocările, își stabilește singur obiective și, având în vedere că a realizat deja totul, aceasta nu va face excepție.”

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El a adăugat: „Mă uimește cu fiecare acțiune, de fiecare dată când îl văd la antrenament. Sper din tot sufletul să continue să ne uimească până în ziua în care va decide să se retragă, ceea ce, sperăm, nu se va întâmpla prea curând”

S-a întors pe stadionul pe care a distrus Anglia

Prestația lui Messi de sâmbătă i-a oferit câștigătorului de opt ori al Balonului de Aur încă o amintire plăcută pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Meciul a marcat prima vizită a lui Messi acolo de la semifinala Cupei Mondiale din 2026, din iulie, când a oferit două pase decisive, propulsând Argentina în finală, după o victorie dramatică împotriva Angliei.

Miami, care și-a asigurat săptămâna aceasta un loc în playoff, a câștigat trei meciuri consecutive sub conducerea noului antrenor „Kily” González și ocupă locul al doilea în Conferința de Est, în urma liderului detașat, Nashville.