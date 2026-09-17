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Léo Teixeira este unul dintre fotbaliștii care au atras atenția în startul acestui sezon de SuperLigă. nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a ieși în evidență, chiar dacă golurile nu au venit încă pentru el. În schimb, prestațiile sale au atras laude, iar Horia Ivanovici și Vivi Răchită au remarcat în direct la FANATIK SUPERLIGA calitățile spectaculoase ale fotbalistului.

Léo Teixeira, portughezul care a început să facă spectacol în SuperLigă

Léo Teixeira, pe numele complet Leonardo José dos Santos Teixeira, are 26 de ani și a ajuns la Petrolul în această vară, după ce a evoluat în Portugalia pentru FC Felgueiras. „Lupii galbeni” au anunțat un contract valabil două sezoane pentru fotbalistul care poate evolua atât în banda stângă, cât și în cea dreaptă.

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Mutarea la Ploiești reprezintă prima experiență a lui Teixeira în afara Portugaliei. Înainte de Petrolul, acesta a mai jucat pentru Condeixa, Fafe, Varzim și Felgueiras, iar la juniori a trecut inclusiv pe la FC Porto. Pentru Felgueiras, în ultimele două sezoane de campionat, portughezul a adunat 55 de apariții și 6 goluri. Startul din România i-a confirmat, însă, calitățile care l-au recomandat pentru transfer. Teixeira este un jucător de bandă exploziv, căruia îi place să atace adversarul în duel direct și să intre cu mingea la picior.

Unul dintre capitolele la care portughezul a ieșit rapid în evidență este driblingul. După primele cinci etape ale SuperLigii, Teixeira era liderul Petrolului la acest capitol și avea cea mai bună medie din campionat, cu 2,6 driblinguri reușite pe meci, potrivit datelor publicate la acel moment. Nu este întâmplător, astfel, că adversarii au început să aibă probleme atunci când portughezul primește mingea și pornește în viteză. În primele etape, Teixeira a obținut deja trei lovituri de la 11 metri pentru Petrolul, toate fiind executate de alți colegi.

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Răchită, impresionat de Teixeira. Faza care i-a amintit de Messi

Evoluțiile portughezului au ajuns și subiect de discuție la FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a remarcat modul în care Teixeira își depășește adversarii și a făcut o comparație spectaculoasă: „Deci, pe cuvântul meu, mijlocașul ăsta, Teixeira, îi croșetează pe toți. Zici că e Sânmărtean. Doar în adâncime driblează, l-am văzut în multe meciuri“, a declarat Horia Ivanovici.

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Vivi Răchită a mers și mai departe și a legat prestația lui Teixeira de una dintre fazele spectaculoase care au atras atenția în acest început de sezon: „A făcut faza aia spectaculoasă la gol, , a completat Vivi Răchită.

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