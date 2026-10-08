Sport

Messi l-a surclasat pe Ronaldo! Până acum 8 ani argentinianul nu avea nicio șansă în fața lui CR7

Lionel Messi l-a depășit pe rivalul său, Cristiano Ronaldo, la numărul de goluri din lovituri libere. Cei doi se luptă, în prezent, pentru a termina cariera cu o performanță senzațională: 1000 de goluri marcate.
Gabriel Neagu
08.10.2026 | 06:45
Messi la surclasat pe Ronaldo Pana acum 8 ani argentinianul nu avea nicio sansa in fata lui CR7
SPECIAL FANATIK
Lionel Messi l-a surclasat pe Cristiano Ronaldo la goluri din lovitură liberă. sursa foto: colaj fanatik / hepta
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Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au fost jucători-etalon în generația lor, oferind spectacol timp de ani de zile în același campionat, La Liga. Cei doi au evoluat în moduri diferite, dar la fel de aproape de performanță, iar comparațiile între cei doi au fost un subiect de mare amploare în ultimele două decenii.

Lionel Messi a întors în ultimii ani disputa cu Ronaldo la capitolul lovituri libere

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au făcut furori încă din anii 2000. Cei doi s-au remarcat prin tehnica lor deosebită și prin execuțiile de geniu. Nu este necunoscut faptul că lusitanul a fost unul dintre cei mai buni executanți de lovituri libere din generația sa.S-a impus în vestiarele grele de la acea vreme ale lui Sporting, Manchester United și Real Madrid.

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Până în 2014, anul în care Cristiano Ronaldo a câștigat al treilea Balon de Aur, starul a marcat nu mai puțin de 43 de goluri din lovitură liberă. Comparativ cu lusitanul, Lionel Messi își trecuse deja în cont 4 Baloane de Aur, însă loviturile libere nu erau specialitatea lui. Jucătorul crescut în La Masia semnase doar 18 astfel de reușite la acel moment.

Totuși, polii de putere la acest capitol s-au schimbat drastic în ultimii 8 ani. Lionel Messi, în ultimii 3 ani la FC Barcelona și în aventurile de la PSG și Inter Miami, l-a surclasat pe Cristiano Ronaldo la acest capitol. Starul argentinian a marcat de 41 de ori din lovitură liberă, în timp ce rivalul său a pierdut categoric această luptă: doar 12 reușite.

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Cristiano Ronaldo și Messi se luptă pentru o bornă istorică

Cei doi jucători au ajuns spre sfârșitul carierei. Cristiano Ronaldo și Lionel Messi, la 41 și 39 de ani, vor să încheie povestea din fotbal depășind borna de 1000 de goluri marcate în toată cariera.Portughezul este mult mai aproape decât atacantul lui Inter Miami. Ronaldo a marcat până în acest moment 973 de goluri, în timp ce Messi a punctat de 936 de ori. Adică, sud-americanul ar avea nevoie să marcheze de aproape 3 ori mai mult decât atacantul lui Al-Nassr pentru a scrie istorie. Aceasta este distribuția golurilor marcate de cei doi fotbaliști:

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  • 146 de goluri pentru Portugalia (Cristiano Ronaldo) / 125 de goluri pentru Argentina (Lionel Messi);
  • 450 de goluri pentru Real Madrid (Cristiano Ronaldo) / 672 goluri pentru Barcelona (Lionel Messi);
  • 145 goluri pentru Manchester United (Cristiano Ronaldo) / 101 goluri pentru Inter Miami (Lionel Messi);
  • 101 goluri pentru Juventus (Cristiano Ronaldo) / 32 de goluri pentru PSG (Lionel Messi);
  • 5 goluri pentru Sporting Lisabona (Cristiano Ronaldo) / 5 goluri pentru Barcelona B (Lionel Messi);
  • 126 de goluri pentru Al Nassr (Cristiano Ronaldo).
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