Messi la Barcelona!? Joan Laporta aruncă bomba după ce a fost reales președinte

Alegerile pentru președinția clubului FC Barcelona au luat sfârșit, iar Joan Laporta își va continua mandatul după ce a obținut 68,18% din voturi, în detrimentul omului de afaceri Victor Font. Imediat după victorie, oficialul catalanilor i-a deschis porțile lui Leo Messi, mai ales după controversa lansată în ultimele zile de Xavi Hernandez.

Revine Lionel Messi la FC Barcelona? Anunțul lui Joan Laporta

Chiar înaintea alegerilor pentru postul de președinte la FC Barcelona, Xavi Hernandez, fost jucător și antrenor la echipa catalană, l-a acuzat pe Joan Laporta că a refuzat să-l readucă pe Lionel Messi la FC Barcelona, deși acest lucru ar fi fost posibil după ce argentinianul și-a completat vitrina de trofee cu Cupa Mondială de la Campionatul Mondial din Qatar.

În acest context, și i-a asigurat pe toți că legendarul fotbalist sud-american are porțile deschise la FC Barcelona, însă nu a specificat dacă în postura de jucător sau conducător. Cert este că formația antrenată de Hansi Flick ar trebui să plătească o sumă de transfer către Inter Miami dacă-l va dori ca jucător, deoarece Messi a semnat deja pe mai mulți ani în MLS.

„Leo va fi legat de Barcelona în orice mod își dorește. Are mereu ușile echipei deschise ori de câte ori își dorește, pentru a continua să consolideze și să ofere măreție acestei instituții, FC Barcelona”, a declarat Joan Laporta. În urma acuzelor lui Xavi, Joan Laporta a explicat că ofertele financiare venite din Arabia Saudită și Statele Unite ale Americii erau mult prea mari pentru a putea fi egalate de clubul catalan: „Avea oferte uriașe din punct de vedere financiar. Din Arabia Saudită i se oferea o sumă extraordinară, dar a preferat să meargă la Miami”, a mai spus Laporta, citat de

Până când mai are contract Lionel Messi cu Inter Miami

Totuși, ajuns la 38 de ani, este puțin probabil ca fanii micuțului argentinian să-l mai poată vedea jucând într-un meci oficial pentru FC Barcelona. Lionel Messi mai are contrat doi ani și jumătate la Inter Miami, ceea ce înseamnă că la final va avea 41 de ani împliniți.

Contractul său este scadent în decembrie 2028 și cel mai probabil octuplul câștigător al „Balonului de Aur” se va retrage la finalul acestei perioade. Messi le-a mai dat o speranță suporterilor în urmă cu câteva luni, când a fost zărit la Camp Nou, însă