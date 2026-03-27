Messi la Cupa Mondială 2026?! Selecționerul Argentinei, anunț care schimbă totul

Lionel Scaloni (47 de ani), selecționerul Argentinei, a vorbit despre posibilitatea ca Leo Messi (38 de ani) să joace la Campionatul Mondial din 2026, care începe în mai puțin de trei luni. Antrenorul a spus în ce meciuri va evolua superstarul mondial, campion cu țara sa la World Cup 2022. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Joacă Leo Messi la Cupa Mondială din vară? Selecționerul Argentinei a oferit ultimele detalii

Cupa Mondială din vara acestui an este organizată de SUA, Mexic și Canada și reunește, în premieră, 48 de echipe pe tabloul principal. Argentina, deținătoarea trofeului din 2022, a fost prima țară sud-americană care s-a calificat și la această ediție. Fanii fotbalului, dar mai ales ai Argentinei, așteaptă cu nerăbdare să îl vadă pe Messi la ultimul său Campionat Mondial.

Cel care a oferit cele mai noi detalii despre legendarul fotbalist argentinian a fost chiar selecționerul Lionel Scaloni. Antrenorul nu știe încă ce decizie a luat cu privire la prezența sa la acest turneu, însă a precizat că jucătorul, prin tot ce a realizat în cariera sa, are dreptul de a hotărî de unul singur ce va face. Scaloni speră totuși că extrema dreaptă de 38 de ani să onoreze fanii fotbalului din toată lumea cu ultima sa participare la World Cup.

„Aceasta este o întrebare mai degrabă pentru el. În ceea ce mă privește, știți deja care este poziția mea. Voi face tot ce pot să mă asigur că va fi acolo. Cred că, de dragul fotbalului, trebuie să fie acolo. Nu eu decid. Depinde de el, de starea lui de spirit, de condiția lui fizică. E dificil pentru că nu doar argentinienii vor să-l vadă, toată lumea vrea să-l vadă.

Îmi doresc să fie acolo. Depinde de el ce va decide. Și-a câștigat dreptul de a lua această decizie cu liniște sufletească. Nu ne grăbim. Știm că orice va decide el va fi cel mai bine pentru echipă și pentru el. Sperăm că va fi acolo!”, a declarat selecționerul Argentinei.

În ce meciuri va juca Leo Messi pentru Argentina în această perioadă

Argentina ar fi trebuit să joace la finalul lunii martie „Finalissima” contra Spaniei, însă Această confruntare ar fi fost prima în care Messi ar fi revenit în tricoul naționalei sale.

Lionel Scaloni a confirmat însă că Messi va juca în amicalele împotriva Mauritaniei și Zambiei în această pauză dedicată echipelor naționale. Ambele partide vor fi găzduite de stadionul La Bombonera al echipei Boca Juniors. „Messi va juca ambele meciuri, dar vom vedea dacă va face asta de la început”, a precizat Scaloni.