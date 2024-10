Messi, la trofeul 46 al carierei. Cum arată Top 10 al celor mai titrați fotbaliști din istorie

Lionel Messi a înregistrat un nou triumf cu Inter Miami. El a punctat de două ori în meciul contra campioanei en-titre din MLS, Columbus Crew, pentru victoria cu 3-2 a echipei sale.

Inter Miami a câștigat sezonul în Conferința de Est

Echipa lui a câștigat sezonul în Conferința de Est a MLS, cu două etape înainte de final, și va juca în play-off.

Inter Miami are 68 de puncte și mai are de jucat două meciuri: cu Toronto și cu New England Revolution. Urmează apoi play-offul și, după caz, semifinalele și finala MSL, care va opune cea mai bună echipă din Conferința de Est celei mai bune formații din Conferința de Vest.

Mățan a fost pe teren 90 de minute

În meciul contra celor de la Columbus Crew, Messi l-a avut ca adversar pe Alexandru Mățan. Fotbalistul de 24 de ani a jucat 90 de minute, dar nu a putut împiedica înfrângerea echipei sale.

Până să câștige sau nu MLS, Messi și-a consolidat poziția de lider în topul fotbaliștilor cu cele mai multe trofee. Are 46 până acum,

Fotbaliștii cu cele mai multe trofee:

1. Lionel Messi – 46 trofee

Messi a câștigat 35 de titluri la Barcelona (2004-2021), în timp ce la națională a câștigat șase trofee. Între ele sunt World Cup 2022, Copa America 2021 și Copa America 2024. Argentinianul a câștigat, de asemenea, medalia de aur olimpică la Beijing 2008. După ce a ajuns la Paris Saint Germain în 2021, Lionel Messi a adăugat trei trofee în palmaresul său. Alte două trofee au ajuns în contul său la Inter Miami.

2. Dani Alves- 43 de trofee

Fundașul brazilian este socotit cel mai bun fundaș dreapta din toate timpurile. Alves a câștigat un total de 43 de trofee în cariera sa, cu Bahia, Juventus, Sao Paulo, PSG și FC Barcelona. În plus, el a câștigat două Cupe ale Confederației și Copa America.

3. Andreas Iniesta- 39 de trofee

Andreas Iniesta este un nume nume mare din echipa legendară a FC Barcelona din anii 2010. E de două ori câștigător al EURO (2008 și 2012), al Cupei Mondiale și de patru ori câștigător al Ligii Campionilor. Pe lângă trofeele cu Barcelona, Iniesta a câștigat încă două, cu Vissel Kobe, în Japonia.

4. Hossam Ashour – 38 trofee

Mijlocașul egiptean a scris istorie la Al Ahly, în țara natală. În cei 17 ani jucați pentru această echipă, Hossam a câștigat 38 de trofee. Între acestea au fost și 6 Ligi ale Campionilor Africii. Deși e cel mai titrat fotbalist egiptean, Hossam a jucat doar 14 meciuri la naționala țării sale.

5. Maxwell- 37 de trofee

De-a lungul carierei sale de 17 ani, brazilianul Maxwell a jucat pentru unele dintre cele mai mari cluburi din lume. A evoluat la Ajax, Inter Milano, FC Barcelona și Paris Saint-Germain. Maxwell este unul dintre puținii jucători care au câștigat un titlu de campion în Italia, Spania și Franța.

6. Gerard Pique- 37 de trofee

Gerrard Pique este unul dintre cei mai buni apărători din toate timpurile. Înainte de a reveni la Barca, unde a fost junior, el a jucat pentru Manchester United și a câștigat patru trofee în Anglia. În cariera sa, a câștigat patru titluri UEFA Champions League, EURO 2012, Cupa Mondială 2010 și multe altele.

7. Ryan Giggs- 36 de trofee

Fotbalistul galez a fost omul de încredere al lui Sir Alex Ferguson pe Old Trafford și a câștigat cu el un record de 13 Premier Leagues, cu Manchester United. Giggs a avut parte, de asemenea, de două triumfuri în Liga Campionilor UEFA cu diavolii roșii.

8. Cristiano Ronaldo – 36 trofee

Cristiano Ronaldo a câștigat trofee în Italia, Spania, Anglia, Arabia Saudită dar și în competiții internaționale. El a cucerit Liga Campionilor de cinci ori. De asemenea, CR7 este campion european cu Portugalia, în 2016.

9. Kenny Dalglish- 35 de trofee

Kenny Dalglish este o legendă a lui Liverpool și probabil cel mai mare jucător scoțian care a jucat în Premier League. A avut 559 de apariții și a marcat 229 de goluri în cariera sa la club. El a fost vedeta a generației de aur a lui Liverpool FC în anii ’80, care a dominat Europa cu trei titluri continentale intercluburi.

10. Vitor Baia- 34 de trofee

Este cel mai galonat portar din istorie. Vitor Baia a jucat pentru FC Barcelona și FC Porto. La începutul anilor 2000, el a câștigat 25 de trofee cu echipa portugheză.