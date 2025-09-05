Messi magia! Starul Argentinei s-a despărțit în lacrimi de publicul argentinian cu o prestație de gală

Câștigătorul de opt ori al Balonului de Aur a marcat de două ori, conducând echipa sa către o victorie confortabilă în meciul cu venezuela, scor 3-0. Lautaro Martinez a marcat al treilea gol, în fața a peste 80.000 de oameni prezenți pe El Monumental.

Messi a marcat de două ori cu Venezuela

Argentina a încercat să marcheze în primele 30 de minute, fără a-și crea însă prea multe ocazii. Cele trei șuturi pe poartă ale echipei au fost destul de puțin, în fața unei apărări a Venezuelei, care s-a apărat foarte bine.

Dar, inevitabil, Messi a schimbat lucrurile, după o fază frumoasă și fluidă. Leandro Paredes l-a găsit pe Julian Alvarez, care ar fi putut marca, dar a pasat înapoi căpitanului său. Messi a ridicat mingea peste doi fundași și a trimis-o în poartă.

Messi a fost din nou aproape de gol, dar șutul său a fost respins de portar. Lautaro Martinez mărit avantajul campioanei mondiale, cu 15 minute înainte de final, reluând în poartă o centrare a lui Thiago Almada.

A ajuns la 114 goluri pentru Argentina

Apoi, Messi a avut ultimul cuvânt, punând latul elegant și devenind astfel primul jucător din istorie care marchează peste 100 de goluri cu piciorul stâng, sub tricoul unei naționale. Fotbalistul de 38 de ani are 194 de meciuri la națională, unde a debutat în 2005. În cei 20 de ani, Messi a marcat 114 goluri pentru Argentina.

Messi a părăsit arena cu lacrimi în ochi în ceea ce se spune că a fost ultimul lui meci în fața proprilor fani. Argentina mai are de jucat în meci în preliminariile CM 2026, în deplasare în Venezuela.

Dar, având în vedere meciurile amicale ale campioanei mondiale se vor derula în deplasare, iar Cupa Mondială va avea loc în America de Nord, e foarte probabil ca argentinienii să nu-l mai vadă pe Messi jucând în țara natală.

Scaloni: „Pierderea lui Messi va fi enormă”

„Să ne bucurăm de el acum, să ne bucurăm de el cât mai mult posibil, de cât mai multe meciuri poate juca, și vom vedea în viitor… Este evident că la un moment dat nu va mai fi aici, iar naționala Argentinei va continua întotdeauna, dar în momentul în care va decide să nu mai vină, pierderea va fi enormă, nu doar pentru fotbalul argentinian, ci pentru lumea fotbalului, care vrea să-l vadă pe teren. Până la urmă, oricui îi place fotbalul îi place ca el să fie acolo, așa că deocamdată să ne bucurăm de el”, a spus selecționerul Scaloni despre Messi.

Argentina era deja calificată la Mondiale înaintea acestui meci. : Argentina, Brazilia, Uruguay, Columbia, Ecuador și Paraguay. Pentru locul de baraj se luptă Bolivia și Venezuela.