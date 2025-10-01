Sport

Messi, neputincios într-un thriller cu opt goluri. Contraperformanță pentru starul argentinian, într-un meci în care echipa lui a luat cinci goluri acasă

Inter Miami a pierdut pe teren propriu, scor 3-5, contra celor de la Chicago Fire, iar Lionel Messi a bifat al doilea meci consecutiv fără nicio realizare
Catalin Oprea
01.10.2025 | 07:45
Messi neputincios intrun thriller cu opt goluri Contraperformanta pentru starul argentinian intrun meci in care echipa lui a luat cinci goluri acasa
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi, neputincios la Inter Miami FOTO X

După o serie de trei victorii în MLS, Inter Miami s-a dezumflat și a pierdut o posibilitate uriașă de a câștiga sezonul regular în Conferința de Est a MLS. Echipa lui Messsi, cu argentinianul pe teren, a fost învinsă acasă, cu 5-3 de Chicago Fire.

ADVERTISEMENT

Chicago Fire a învins pe teren lui Inter Miami

Meciul era programat inițial pentru 30 august, dar a fost amânat deoarece Inter Miami a ajuns în finala Leagues Cup, pe care a pierdut cu 3-0 în fața echipei Seattle. Un meci cu incidente grave, care i-a adus lui Luis Suarez o suspendare record.

Chicago Fire a preluat rapid conducerea cu două goluri și a rezistat unei reveniri furioase în repriza a doua, care l-a avut în prim plan pe Luis Suárez, câștigând cu 5-3, pe un teren de pe care puține echipe au plecat cu puncte.

ADVERTISEMENT

Fire a preluat conducerea devreme, Dje D’Avilla deschizând scorul cu o lovitură de cap în minutul 11, iar Jonathan Dean a marcat pe contraatac în minutul 31. Miami a redus diferența la 2-1 când Tomás Avilés a marcat în minutul 39, dar Romingue Kouamé de la Chicago a restabilit avantajul de două goluri chiar înainte de pauză.

Luis Suarez a reușit dubla

Suárez a redus diferența pentru Inter Miami cu un gol în minutul 57 și tot uruguayanul a egalat la 3-3 când a marcat din pasa lui Jordi Alba în minutul 74. Uruguayanul a ajuns la nouă goluri în campionat, unde are tot nouă assisturi.

ADVERTISEMENT
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România....
Digi24.ro
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO

Justin Reynolds a readus Chicago în avantaj, 4-3, în minutul 80, iar Brian Gutiérrez a marcat ultimul gol, cu un șut puternic, de la marginea careului în minutul 83. Chicago a urcat pe locul opt în Conferința de Est, grație acestei victorii.

ADVERTISEMENT
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va...
Digisport.ro
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”

Messi e tot golgheter, dar n-a mai marcat de două meciuri

Lionel Messi a rămas fără gol pentru al doilea meci consecutiv, dar chiar și așa rămâne golgheterul la zi al MLS, cu 24 de goluri. El a reușit și 11 pase decisive, care au ajutat echipa sa să urce pe loc de play-off.

Înfrângerea de azi noapte a afectat însă speranțele Inter Miami de a câștiga Supporters’ Shield (campionatul regular). Philadelphia Union își poate asigura titlul sezonului regulat cu o victorie asupra New York City FC în acest weekend.

ADVERTISEMENT

Javier Mascherano și-a pus cenușă în cap la finalul partidei, asumându-și întreaga responsabilitate pentru eșec.

„În acest meci, eu sunt responsabilul pentru plan și pentru tot ce s-a întâmplat. Ne-am pregătit pentru un anumit tip de meci, dar acesta s-a dovedit a fi complet diferit. La pauză am făcut schimbări care au funcționat pentru o perioadă, dar am riscat în mod evident să fim expuși contraatacurilor. Această înfrângere este în întregime responsabilitatea mea”, a spus argentinianul.

 

Lewandowski schimbă istoria Barcelonei! Polonezul e în luptă directă cu antrenorul adversarei de...
Fanatik
Lewandowski schimbă istoria Barcelonei! Polonezul e în luptă directă cu antrenorul adversarei de azi
Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat, nu are bani de...
Fanatik
Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat, nu are bani de tratament și a cerut ajutorul statului: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 de lei”
Cine este internaționalul român care tocmai a semnat cu Real Madrid. Legenda de...
Fanatik
Cine este internaționalul român care tocmai a semnat cu Real Madrid. Legenda de pe Santiago Bernabeu l-a felicitat: „Fenomenule”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ilie Năstase, reacție tranșantă după ce Ion Țiriac l-a făcut mincinos
iamsport.ro
Ilie Năstase, reacție tranșantă după ce Ion Țiriac l-a făcut mincinos
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!