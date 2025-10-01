Messi, neputincios într-un thriller cu opt goluri. Contraperformanță pentru starul argentinian, într-un meci în care echipa lui a luat cinci goluri acasă

După o serie de trei victorii în MLS, Inter Miami s-a dezumflat și a pierdut o posibilitate uriașă de a câștiga sezonul regular în Conferința de Est a MLS. Echipa lui Messsi, cu argentinianul pe teren, a fost învinsă acasă, cu 5-3 de Chicago Fire.

Chicago Fire a învins pe teren lui Inter Miami

Meciul era programat inițial pentru 30 august, dar a fost amânat deoarece Inter Miami a ajuns în finala Leagues Cup, pe care a pierdut cu 3-0 în fața echipei Seattle.

Chicago Fire a preluat rapid conducerea cu două goluri și a rezistat unei reveniri furioase în repriza a doua, care l-a avut în prim plan pe Luis Suárez, câștigând cu 5-3, pe un teren de pe care puține echipe au plecat cu puncte.

Fire a preluat conducerea devreme, Dje D’Avilla deschizând scorul cu o lovitură de cap în minutul 11, iar Jonathan Dean a marcat pe contraatac în minutul 31. Miami a redus diferența la 2-1 când Tomás Avilés a marcat în minutul 39, dar Romingue Kouamé de la Chicago a restabilit avantajul de două goluri chiar înainte de pauză.

Luis Suarez a reușit dubla

Suárez a redus diferența pentru Inter Miami cu un gol în minutul 57 și tot uruguayanul a egalat la 3-3 când a marcat din pasa lui Jordi Alba în minutul 74. Uruguayanul a ajuns la nouă goluri în campionat, unde are tot nouă assisturi.

Justin Reynolds a readus Chicago în avantaj, 4-3, în minutul 80, iar Brian Gutiérrez a marcat ultimul gol, cu un șut puternic, de la marginea careului în minutul 83. Chicago a urcat pe locul opt în Conferința de Est, grație acestei victorii.

Messi e tot golgheter, dar n-a mai marcat de două meciuri

El a reușit și 11 pase decisive, care au ajutat echipa sa să urce pe loc de play-off.

Înfrângerea de azi noapte a afectat însă speranțele Inter Miami de a câștiga Supporters’ Shield (campionatul regular). Philadelphia Union își poate asigura titlul sezonului regulat cu o victorie asupra New York City FC în acest weekend.

Javier Mascherano și-a pus cenușă în cap la finalul partidei, asumându-și întreaga responsabilitate pentru eșec.

„În acest meci, eu sunt responsabilul pentru plan și pentru tot ce s-a întâmplat. Ne-am pregătit pentru un anumit tip de meci, dar acesta s-a dovedit a fi complet diferit. La pauză am făcut schimbări care au funcționat pentru o perioadă, dar am riscat în mod evident să fim expuși contraatacurilor. Această înfrângere este în întregime responsabilitatea mea”, a spus argentinianul.