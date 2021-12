Lionel Messi a dezvăluit de ce a refuzat numărul 10 la PSG! “A fost un gest extraordinar din partea lui Neymar”

Lionel Messi, atunci când s-a transferat de la Barcelona la PSG, în această vară, a găsit ocupat tricoul cu numărul 10, care îl avea ca deținător pe bunul său prieten din naționala Braziliei, Neymar.

Lionel Messi a refuzat numărul 10 la PSG

Drept urmare, Messi a luat tricoul cu numărul 30, cu același debutând la Barcelona, la începuturile carierei sale.

La parafarea înțelegerii între gruparea franceză patronată de șeicii din Qatar și Messi, s-a oferit să îi cedeze noului star de pe “Parc des Princes” numărul 10.

Surprinzător poate, Lionel Messi a refuzat politicos această ofertă, alegând, după cum anunțam, tricoul cu numărul 30.

Lionel Messi a explicat ulterior gestul său pentru France Football, declarația fiind preluată apoi și de jurnaliștii spanioli de la Marca: ”Numărul 10 îi aparține lui (n. red. – Neymar). Am venit la o echipă nouă ca să ajut. A fost un gest extraordinar din partea lui Neymar, la care, sincer să fiu, mă așteptam. Îl cunosc bine pe Neymar, am petrecut multă vreme împreună la Barcelona, dar cred că el trebuie să își păstreze numărul 10. De aceea am ales un alt număr care îmi place”, a spus Lionel Messi.

Lionel Messi, record de Baloane de Aur

Lionel Messi a spart toate recordurile în ceea ce privește distincțiile individuale pe care le poate cuceri un fotbalist.

El a câștigat, în acest an, pentru a șaptea oară prestigiosul Balon de Aur, oferit pentru cel mai bun fotbalist al lumii, chiar de revista franceză France Football.

Distincția obținută de argentinian a fost criticată și contestată de multe voci autorizate din fotbalul internațional.

Ca o curiozitate, a marcat 30 de goluri în sezonul de La Liga, pentru Barcelona, înainte de transferul la PSG și preluarea tricoului cu numărul 30.

El a contribuit la cucerirea Cupei Spaniei, catalanii impunându-se în finală cu 4-0 contra celor de la Athletic Bilbao, cu o dublă semnată de Messi.

Marele succes al lui Lionel Messi în 2021 s-a consemnat la Copa America, trofeu cucerit de Argentina după o finală disputată în deplasare, 1-0 cu marea rivală Brazilia.