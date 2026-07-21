Messi, OUT din naționala Argentinei! Le-a zis colegilor în vestiar că a jucat ultimul meci pentru națională. „Durerea este imensă”

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Lionel Messi (39 de ani) a încheiat Cupa Mondială cu o prestație ștearsă în finala contra Spaniei (0-1). Starul Argentinei a avut un turneu fabulos în America de Nord și și-a condus echipa spre ultimul act, însă nu a mai reușit să facă diferența și în duelul disputat la New Jersey, iar ibericii au cucerit trofeul. Conform presei din Argentina, Messi i-a informat pe colegi în vestiar că meciul de pe MetLife Stadium a fost ultimul al său la echipa națională.

Lionel Messi, OUT de la naționala Argentinei

Lionel Messi i-ar fi anunțat pe colegi că finala contra Spaniei ar putea fi ultimul său meci la echipa națională. Totul a fost dezvăluit de jurnalistul argentinian Hernan Castillo. „Momentul de ieri (n.r. duminică) din vestiar a fost foarte emoționant, deoarece a vorbit despre faptul că ar putea fi ultimul lui meci”, a transmis acesta pe contul său de X.

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De que podía ser su último partido — Hernán Castillo (@HernanSCastillo)

Messi a avut prestații fantastice la Cupa Mondială, reușind să marcheze de 8 ori și să ofere 4 pase decisive. , iar în clasamentul golgheterilor a terminat pe locul 2, fiind depășit doar de Kylian Mbappe, care a marcat 10 goluri.

Ce a transmis Lionel Messi după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale

Lionel Messi nu a oferit interviuri după , prima sa reacție sosind la aproape o zi după meci, pe contul său de . „Durerea este imensă și este nevoie de timp pentru ca această rană să se vindece. Dar aleg să păstrez în suflet și toate lucrurile bune, meciurile pe care le-am întors pentru că am dat totul, momentele care vor rămâne în amintirile noastre pentru totdeauna și susținerea unei întregi țări care, cu munca și efortul acestui grup, ne-a dus din nou printre cele mai mari echipe din lume.

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Astăzi, e greu să apreciem ce am realizat, dar acest grup a jucat două finale de Cupă Mondială. Mulțumesc din inimă pentru toate mesajele. Încă o dată, am reușit să ne unim ca țară și să rămânem solidari, împărtășind mândria imensă de a fi argentinieni. De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea campionatului”, a transmis „decarul”.

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Lionel Messi, palmares fabulos alături de naționala Argentinei

Messi a debutat la naționala Argentinei în 2005, la vârsta de 18 ani, și a strâns 207 selecții, reușind să marcheze 125 de goluri. Cel mai important trofeu cucerit alături de echipa națională rămâne Cupa Mondială din 2022, însă acesta și-a trecut în palmares și două triumfuri la Copa America, în 2021 și 2024.

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