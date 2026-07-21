Messi, OUT din naționala Argentinei! Le-a zis colegilor în vestiar că a jucat ultimul meci pentru națională. „Durerea este imensă”

Lionel Messi (39 de ani) a încheiat Cupa Mondială cu o prestație ștearsă în finala contra Spaniei (0-1). Starul Argentinei a avut un turneu fabulos în America de Nord și și-a condus echipa spre ultimul act, însă nu a mai reușit să facă diferența și în duelul disputat la New Jersey, iar ibericii au cucerit trofeul. Conform presei din Argentina, Messi i-a informat pe colegi în vestiar că meciul de pe MetLife Stadium a fost ultimul al său la echipa națională.
Lionel Messi i-ar fi anunțat pe colegi că finala contra Spaniei ar putea fi ultimul său meci la echipa națională. Totul a fost dezvăluit de jurnalistul argentinian Hernan Castillo. „Momentul de ieri (n.r. duminică) din vestiar a fost foarte emoționant, deoarece a vorbit despre faptul că ar putea fi ultimul lui meci”, a transmis acesta pe contul său de X.
Messi a avut prestații fantastice la Cupa Mondială, reușind să marcheze de 8 ori și să ofere 4 pase decisive. Argentinianul a fost „învins” de Rodri în lupta pentru titlul de cel mai bun jucător al turneului final, iar în clasamentul golgheterilor a terminat pe locul 2, fiind depășit doar de Kylian Mbappe, care a marcat 10 goluri.
Lionel Messi nu a oferit interviuri după finala pierdută contra Spaniei, prima sa reacție sosind la aproape o zi după meci, pe contul său de Instagram. „Durerea este imensă și este nevoie de timp pentru ca această rană să se vindece. Dar aleg să păstrez în suflet și toate lucrurile bune, meciurile pe care le-am întors pentru că am dat totul, momentele care vor rămâne în amintirile noastre pentru totdeauna și susținerea unei întregi țări care, cu munca și efortul acestui grup, ne-a dus din nou printre cele mai mari echipe din lume.
Astăzi, e greu să apreciem ce am realizat, dar acest grup a jucat două finale de Cupă Mondială. Mulțumesc din inimă pentru toate mesajele. Încă o dată, am reușit să ne unim ca țară și să rămânem solidari, împărtășind mândria imensă de a fi argentinieni. De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea campionatului”, a transmis „decarul”.
Messi a debutat la naționala Argentinei în 2005, la vârsta de 18 ani, și a strâns 207 selecții, reușind să marcheze 125 de goluri. Cel mai important trofeu cucerit alături de echipa națională rămâne Cupa Mondială din 2022, însă acesta și-a trecut în palmares și două triumfuri la Copa America, în 2021 și 2024.