Sport

Messi, OUT din naționala Argentinei! Le-a zis colegilor în vestiar că a jucat ultimul meci pentru națională. „Durerea este imensă”

Finala de Cupă Mondială pierdută contra Spaniei ar urma să fie ultimul meci al lui Lionel Messi la naționala Argentinei. Ce a declarat starul sud-american după eșecul suferit.
Bogdan Mariș
21.07.2026 | 09:00
Messi OUT din nationala Argentinei Lea zis colegilor in vestiar ca a jucat ultimul meci pentru nationala Durerea este imensa
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi (39 de ani) i-ar fi anunțat pe coechipieri că se va retrage de la națională după Cupa Mondială. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Lionel Messi (39 de ani) a încheiat Cupa Mondială cu o prestație ștearsă în finala contra Spaniei (0-1). Starul Argentinei a avut un turneu fabulos în America de Nord și și-a condus echipa spre ultimul act, însă nu a mai reușit să facă diferența și în duelul disputat la New Jersey, iar ibericii au cucerit trofeul. Conform presei din Argentina, Messi i-a informat pe colegi în vestiar că meciul de pe MetLife Stadium a fost ultimul al său la echipa națională.

Lionel Messi, OUT de la naționala Argentinei

Lionel Messi i-ar fi anunțat pe colegi că finala contra Spaniei ar putea fi ultimul său meci la echipa națională. Totul a fost dezvăluit de jurnalistul argentinian Hernan Castillo. „Momentul de ieri (n.r. duminică) din vestiar a fost foarte emoționant, deoarece a vorbit despre faptul că ar putea fi ultimul lui meci”, a transmis acesta pe contul său de X.

ADVERTISEMENT

Messi a avut prestații fantastice la Cupa Mondială, reușind să marcheze de 8 ori și să ofere 4 pase decisive. Argentinianul a fost „învins” de Rodri în lupta pentru titlul de cel mai bun jucător al turneului final, iar în clasamentul golgheterilor a terminat pe locul 2, fiind depășit doar de Kylian Mbappe, care a marcat 10 goluri.

Ce a transmis Lionel Messi după ce Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale

Lionel Messi nu a oferit interviuri după finala pierdută contra Spaniei, prima sa reacție sosind la aproape o zi după meci, pe contul său de Instagram. „Durerea este imensă și este nevoie de timp pentru ca această rană să se vindece. Dar aleg să păstrez în suflet și toate lucrurile bune, meciurile pe care le-am întors pentru că am dat totul, momentele care vor rămâne în amintirile noastre pentru totdeauna și susținerea unei întregi țări care, cu munca și efortul acestui grup, ne-a dus din nou printre cele mai mari echipe din lume.

ADVERTISEMENT
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat...
Digi24.ro
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii

Astăzi, e greu să apreciem ce am realizat, dar acest grup a jucat două finale de Cupă Mondială. Mulțumesc din inimă pentru toate mesajele. Încă o dată, am reușit să ne unim ca țară și să rămânem solidari, împărtășind mândria imensă de a fi argentinieni. De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea campionatului”, a transmis „decarul”.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: FIFA a ȘTERS un cartonaș roșu, după finala Cupei Mondiale,...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: FIFA a ȘTERS un cartonaș roșu, după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0

Lionel Messi, palmares fabulos alături de naționala Argentinei

Messi a debutat la naționala Argentinei în 2005, la vârsta de 18 ani, și a strâns 207 selecții, reușind să marcheze 125 de goluri. Cel mai important trofeu cucerit alături de echipa națională rămâne Cupa Mondială din 2022, însă acesta și-a trecut în palmares și două triumfuri la Copa America, în 2021 și 2024.

ADVERTISEMENT
  • 5.00 este cota oferită de SUPERBET pentru pronosticul „Lionel Messi câștigă Balonul de Aur”
De ce a intrat, de fapt, Moruțan în repriza a doua. Asta l-a...
Fanatik
De ce a intrat, de fapt, Moruțan în repriza a doua. Asta l-a convins pe Pancu să-l trimită pe teren. Săpunaru: ”I-am trimis mesaj la pauză să-l bage”
Mitică Dragomir aruncă bomba. Dezvăluire uluitoare despre acționarul de la Universitatea Craiova: ”Are...
Fanatik
Mitică Dragomir aruncă bomba. Dezvăluire uluitoare despre acționarul de la Universitatea Craiova: ”Are 2 – 3 miliarde de euro avere”
Şase echipe, calificate matematic la Cupa Mondială din 2030! De ce merg direct...
Fanatik
Şase echipe, calificate matematic la Cupa Mondială din 2030! De ce merg direct finalistele Spania şi Argentina
Tags:
Parteneri
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis...
iamsport.ro
Sorin Cârțu s-a supărat și a plecat de la Universitatea Craiova: 'Am zis că nu mai lucrez pentru nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!