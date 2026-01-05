Messi poate atinge noi recorduri impresionante în 2026! Pentru ce luptă starul argentinian de la Inter Miami

ADVERTISEMENT

Lionel Messi și-a asigurat deja locul în istorie ca fiind, fără îndoială, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria acestui sport. În 2026, argentinianul împlinește 39 de ani, dar nu pare a-și fi domolit setea de recorduri.

Messi poate stabili șapte recorduri noi în 2026

Căpitanul naționalei Argentinei și al lui Inter Miami e gata de noi provocări. Iar 2026 poate aduce recorduri spectaculoase în cariera fotbalistului despre care se spune că ar fi influențat cel mai mult istoria acestui sport.

ADVERTISEMENT

FANATIK a identificat șapte recorduri pe care Messi le-ar putea adăuga în palmaresul său.

Poate cuceri al 50-lea trofeu din carieră

Deja cel mai laureat fotbalist din istoria fotbalului masculin, . Până acum a câștigat 47 de trofee, deși clasificarea unuia sau a două dintre acestea este supusă dezbaterii.

ADVERTISEMENT

În 2026, el poate participa la Finalissima și Cupa Mondială cu Argentina, în timp ce Supporters Shield, Cupa MLS, League Cup și Cupa Campionilor CONCACAF sunt în joc cu Inter Miami. Practic, dacă ia jumătate din trofeele puse în joc, Messi poate atinge cifra 50 a titlurilor sale.

ADVERTISEMENT

Vrea Cupa Campionilor CONCACAF

Doar doar două trofee nu a reușit Messi să câștige, în competițiile în care a jucat. În Europa, îi lipsește din palmares Cupa Franței, PSG fiind eliminată de Nice și Marsilia în cele două sezoane petrecute de el în Franța.

Celălalt trofeu la care n-a ajuns este Cupa Campionilor CONCACAF, echivalentul Ligii Campionilor din America de Nord și Centrală.

ADVERTISEMENT

Inter Miami s-a calificat sezonul trecut în competiție, ca și câștigătoare a Supporters’ Shield. Echipa a ajuns în semifinale, dar a fost învinsă cu 5-1 la general de rivala din MLS, Vancouver Whitecaps. Va avea o altă șansă anul acesta, după ce s-a calificat din nou, răzbunându-se pe Whitecaps în finala MLS.

Primul om care ridică Cupa Mondială de două ori ca și căpitan

Mai mulți jucători au ridicat trofeul suprem de două ori, dar niciunul nu a făcut-o ca și căpitan în ambele ocazii.Italianul Giuseppe Meazza (1938), brazilianul Bellini (1958), Mauro (1962) și Cafu (2002), împreună cu argentinianul Daniel Passarella (1978), au câștigat cu toții două Cupe Mondiale, însă fiecare a fost căpitanul echipei sale o singură dată. Pele a luat Cupa Mondială chiar de trei ori, însă niciodată nu a fost căpitan.

Messi poate fi primul care poartă banderola pentru două triumfuri la Cupa Mondială, în cazul în care Argentina reușește să-și păstreze trofeul.

A doua Gheată de Aur consecutivă în MLS

Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham și Bradley Wright-Phillips se mândresc cu două titluri de Gheata de Aur, din MLS. Niciunul dintre ei nu a terminat însă o campanie din Major League Soccer ca golgheter în sezoane consecutive.

Messi poate deveni primul jucător din istoria MLS care păstrează trofeul și în 2026. Sezonul trecut, el a devenit primul jucător care a primit premiul pentru cel mai valoros jucător al ligii în sezoane consecutive.

Cel mai bun marcator din istorie din lovituri libere

Messi ar trebui să marcheze 10 goluri din lovituri libere în 2026 pentru a eclipsa recordul absolut deținut de specialistul brazilian la lovituri libere, Marcelinho Carioca. Teoretic, va fi greu, deoarece, ca idee, argentinianul a marcat doar trei goluri din lovituri libere în 2025. Dar el a reușit să marcheze 10 goluri din lovituri libere în 2018, așa că nu ar fi imposibil.

Messi ocupă în prezent locul patru în clasamentul all-time, cu 69 de goluri din lovituri libere. Înaintea lui mai sunt Juninho Pernambucano (72), și Roberto Dinamite (75), care ar putea fi depășiți mai ușor decât Carioca (78).

Primul căpitan al echipei naționale care câștigă patru turnee majore consecutive

Argentina împarte în prezent o poziție privilegiată în istoria fotbalului internațional cu Spania, câștigând o Cupă Mondială între două titluri continentale majore. Sub conducerea lui Messi, Albiceleste ar putea face mai mult decât atât, obținând patru victorii consecutive la turnee majore, dacă ia Cupa Mondială din 2026.

În luptă pentru al nouălea Balon de Aur

Va fi mai greu, dar nu imposibil. Messi are deja trei Baloane de Aur în plus față de rivalul său, Cristiano Ronaldo, și cu cinci mai multe decât oricine altcineva din fotbal. Tehnic vorbind, Messi a câștigat al optulea Balon de Aur ca jucător al lui Inter Miami, dar acesta a fost pentru campania sa la Cupa Mondială, iar jumătate din acel an a petrecut la PSG.

Ulterior, deși a fost căpitanul Argentinei la Copa America în 2024, acest lucru a fost trecut cu vederea, deoarece impactul său individual nu a fost nici pe departe la fel de mare ca la Copa America din 2021 sau la Cupa Mondială din 2022, care l-au adus cu al șaptelea și al optulea Balon de Aur.

Dar dacă va conduce Argentina spre o nouă Cupă Mondială, Messi ar putea câștiga din nou Balonul De Aur.