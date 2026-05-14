Messi, recital cu echipa românului care a ales America! Ce a făcut Louis Munteanu după patru goluri în trei meciuri

Lionel Messi a marcat de două ori și a contribuit la alte două goluri, într-un meci în care Inter Miami a revenit spectaculos și s-a impus cu 5-3 pe terenul lui FC Cincinnati, echipa românilor Andrei și Ștefan Chirilă.

Messi a ajuns la 12 goluri în 11 meciuri

. Căpitanul Argentinei a ajuns la 11 goluri în 12 meciuri disputate în acest sezon din MLS. El are și 4 assisturi în același interval.

Messi a deschis scorul în minutul 24, profitând de o respingere greșită a lui Matt Miazga. La pauză, scorul fost 1-1, după ce Kevin Denkey a transformat un penalty în minutul 41, iar imediat după reluare Pavel Bucha a dus-o pe FC Cincinnati în avantaj.

Starul argentinian a egalat în minutul 55, după o fază colectivă excelentă a lui Miami, finalizând centrare venită de la Rodrigo De Paul. Gazdele au revenit din nou în avantaj în minutul 64, când brazilianul Evander a înscris spectaculos de la distanță, reușind al șaptelea gol în ultimele șase meciuri.

Andrei Chirilă a jucat 16 minute contra argentinianului

Finalul a aparținut însă formației din Florida. Messi a contribuit la golul marcat de tânărul argentinian Mateo Silvetti în minutul 79, iar mexicanul German Berterame a făcut 4-3. Ultimul gol al partidei a venit în minutul 89 și a pornit tot de la Messi. Argentinianul s-a aruncat pe centrarea lui Silvetti și a trimis cu dreptul spre poartă, mingea lovind bara înainte de a ricoșa în poartă din goalkeeperul Roman Celentano. Acesta a fost creditat cu autogol, răpindu-i lui Messi șansa triplei.

La gazde, în minutul 74, a intrat pe teren Andrei Chirilă, un fundaș central de 17 ani, aflat la a șasea prezență în MLS. Fratele lui, Ștefan Chirilă, atacant, nu a fost în lot. Andrei Chirilă a debutat în martie pentru reprezentativa Under-18 a Statelor Unite, în timp ce fratele său mai mare, Ştefan Chirilă (19 ani), este component al echipei naţionale Under-19 a României.

Louis Munteanu, învins pe teren propriu

Victoria obținută de Inter Miami a trimis echipa pe locul secund în Conferința de Est, cu 25 de puncte. În aceeși etapă a competiției, DC United, cu Louis Munteanu pe teren, a fost învinsă pe teren propriu de Chicago Fire, scor 1-3.

. DC United a coborât pe locul 7 în clasament.